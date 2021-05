Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





8h50 - A China detetou 16 pessoas infetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, incluindo dois casos de transmissão local.







8h47 - Venezuela inicia este fim de semana "vacinação em massa" da população



A Venezuela vai arrancar este fim de semana com a "vacinação em massa" da população contra a covid-19, em 27 centros adaptados para a imunização, anunciou na sexta-feira o ministro da Saúde venezuelano, Carlos Alvarado.



"Para este fim de semana, que é o início, vamos começar com 27 postos de vacinação, mas na próxima semana vamos aumentá-los progressivamente, até atingirmos, inicialmente, 77 postos, que são, insisto, postos de vacinação em massa", disse Alvarado ao canal de televisão estatal VTV, citado pela agência de notícias espanhola Efe.



O ministro, que falava após semanas de queixas sobre a lentidão do processo de vacinação, explicou que estes centros terão a capacidade de vacinar entre 600 a 1.000 pessoas por dia.



De acordo com o governante, os postos são necessários "para cumprir o objetivo - 70% da população vacinada, 22 milhões de pessoas - até dezembro, contando com a chegada de novas vacinas".





8h45 - A Índia registou menos de 200 mil casos de covid-19 pelo segundo dia consecutivo, com 173.920 infeções nas últimas 24 horas, o valor mais baixo desde 12 de abril.





8h36 - Menores de 60 anos vacinados com Astrazeneca podem receber segunda dose de outra vacina



As pessoas com menos de 60 anos que foram vacinadas com uma dose da vacina da Astrazeneca podem receber a segunda dose de uma vacina da Pfizer ou da Moderna, segundo uma norma da Direção-Geral da Saúde (DGS).



A norma da DGS, divulgada na sexta-feira, atualizada a Norma 003/2020, relativa à vacina Vaxzevria, designada anteriormente por Astrazeneca.



"Esta norma determina que as pessoas com menos de 60 anos que já foram vacinadas com uma dose de vacina Vaxzevria possam ser vacinadas com uma vacina de mRNA [como a Pfizer ou a Moderna], respeitando o intervalo previsto de 12 semanas após a primeira dose", refere a DGS no documento publicado no seu `site`.



"As pessoas que adiaram a segunda dose do esquema da Astrazeneca, aguardando por nova recomendação da DGS, devem completar a vacinação, logo que possível, com uma dose de vacina de mRNA", sublinha a norma.



A DGS ressalva que neste esquema misto podem surgir alguns sintomas, como febre, cansaço, inchaço ou dor no local a administração, nos primeiros dias após a vacinação, tal como acontece com todas as vacinas contra a covid-19.



Como tal, aconselha, "as pessoas devem estar atentas a estes sintomas e seguir as indicações do folheto da norma e dos profissionais de saúde".



Apesar de em Portugal se recomendar que a vacina Vaxzevria seja utilizada em pessoas com 60 ou mais anos, até novos dados serem conhecidos, as pessoas menores dessa idade, que assim o desejem, "numa base de ponderação de risco-benefício individualizada", podem ser inoculadas com esta vacina desde que se obtenha "o seu consentimento livre e esclarecido", refere a DGS.



A vacina da farmacêutica anglo-sueca está a ser utilizada em Portugal com limitações de idade, uma vez que, no início de abril, as autoridades de saúde recomendaram a sua administração em pessoas acima dos 60 anos.



Esta decisão surgiu dias depois da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) ter indicado uma "possível ligação" entre a vacina, que passou a designar-se Vaxzevria, e "casos muito raros" de formação de coágulos sanguíneos, mas salientando que os benefícios de receber o fármaco superavam largamente os riscos dos seus efeitos secundários.



Nos próximos dias, chegam a Portugal mais 340 mil doses da vacina da AstraZeneca, incluídas num lote de mais de 1,4 milhões de vacinas de vários laboratórios, o que representa cerca de 25% do total de 5,7 milhões de doses já entregues desde que arrancou o plano de vacinação, a 27 de dezembro de 2020.



Segundo os últimos dados das autoridades de saúde, já foram administradas em Portugal 5.265.575 vacinas, das quais 1.672.583 são já segundas doses.





8h33 - Equipa hospitalar portuguesa no Mindelo ajudou a formar centena e meia de profissionais



Um total de 140 médicos e enfermeiros da ilha de São Vicente foram formados pela equipa do INEM durante a missão de apoio às autoridades de Cabo Verde, devido à progressão da pandemia de covid-19 e que termina domingo.



Em fim de missão na segunda ilha mais populosa de Cabo Verde, a equipa portuguesa esteve a trabalhar durante duas semanas no Hospital Baptista de Sousa (HBS)e garante que ultrapassou as expectativas, conseguindo mesmo abranger mais profissionais em termos formativos, em áreas como oxigenoterapia ou ventilação, aplicáveis, nomeadamente, a doentes covid-19.



Antes da partida da equipa, de regresso a Portugal, Olga Gomes, 46 anos, médica no Centro Hospitalar do Baixo Vouga, Aveiro, destacou à Lusa que a situação da pandemia acabou por ficar controlada em Cabo Verde, elogiando a organização "fantástica e funcional" que encontraram no HBS.



"Têm as coisas organizadas, têm camas disponíveis, quer de cuidados especiais, intermédios, quer de internamento. Possui um serviço de urgência perfeitamente organizado com uma triagem para covid e para os não covid e que funciona. Neste momento penso estar completamente com a situação controlada", disse a médica portuguesa.



A equipa que integra é coordenada - tal como outra colocada no Hospital Doutor Agostinho Neto, na Praia, ilha de Santiago - pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), através do Portuguese Emergency Medical Team (PT EMT), na sequência da missão de avaliação portuguesa que esteve no país de 5 e 12 de maio, em colaboração com o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.



A equipa deslocada para o Mindelo, São Vicente, integrou ainda os enfermeiros José Mateus e Sandra Nunes que, entre ao apoio ao hospital central, delegacia de saúde, centros de saúde e elementos dos bombeiros municipais da ilha de São Vicente, assumiram ainda a tarefa de transmitir a experiência no apoio aos doentes críticos e em cuidados intensivos adquirida em Portugal, nomeadamente na administração de oxigénio.



Acabaram por formar cerca de 140 profissionais, acima das expectativas inicias.





8h26 - O México registou 411 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 223.068 o total de óbitos desde o início da pandemia.





8h23 - Mais de 50% da população dos EUA já recebeu pelo menos uma dose da vacina



Os Estados Unidos administraram pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 a mais de 50% da população, estando 40% dos habitantes já imunizados, informaram na sexta-feira os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC).



Segundo os CDC dos EUA, cerca de 166,3 milhões de pessoas (50,1% da população) receberam pelo menos uma dose da vacina, tendo 133,5 milhões (40,2%) concluído o processo de vacinação.



Nos Estados Unidos, há três vacinas autorizadas pela entidade reguladora: Pfizer/BioNtech, Moderna e Johnson & Johnson.





8h15 - Governadores do Brasil recorrem ao Supremo para não depor em inquérito sobre pandemia



Governadores de 18 das 27 unidades federativas brasileiras recorreram na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar impedir que sejam convocados para depor numa Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre falhas na pandemia.



O grupo apontou ao STF a violação do artigo 50 da Constituição brasileira, que não prevê a convocação do Presidente da República para prestar depoimentos na CPI, que decorre no Senado do país, segundo o jornal O Globo. O entendimento dos procuradores-gerais dos estados, que elaboraram e também assinam o texto, é que essa prerrogativa se entende também aos governadores.



"O objetivo não é causar qualquer embaraço aos trabalhos da CPI, mas garantir o respeito à Constituição e ao Estado de Direito diante de um ato que, na nossa visão, fragiliza a separação de Poderes e a autonomia dos estados federados em relação às prerrogativas dos seus chefes do executivo", disse ao Globo Rodrigo Maia, Procurador-Geral do Maranhão e um dos responsáveis por articular a ação.



De acordo com a imprensa local, o documento foi assinado pelos governadores de Distrito Federal, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.



Na última quarta-feira, a CPI aprovou a convocação de nove governadores, para que prestem depoimentos no Senado sobre a gestão da pandemia, mas o documento entregue ao Supremo contou com uma maior adesão.





Portugal pode atingir 120 casos por cem mil habitantes dentro de 31 a 60 dias



Portugal pode atingir os 120 casos de SARS-CoV-2 por cem mil habitantes no prazo máximo de dois meses, caso se mantenha o crescimento do número de infeções, indica o relatório das “linhas vermelhas” da pandemia de covid-19 hoje divulgado.



“Mantendo-se esta taxa de crescimento, o tempo para atingir a taxa de incidência acumulada a 14 dias de 120 casos por cem mil habitantes será de 31 a 60 dias para o nível nacional”, refere a análise de risco da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).