Mais atualizações

7h49 - Brasil reporta mais 874 mortes em 24 horas



O Brasil reportou mais 874 mortes associadas à Covid-19, elevando o número total de óbitos no país para 461.931.



De acordo com os dados mais recentes, o número de contágios no Brasil é agora de 16.515.120 casos confirmados, incluindo 43.520 novos contágios.



7h15 - Ponto de situação



É hoje alargado o programa de testagem em larga escala em Lisboa.



Passa a haver mais postos móveis, em zonas com grandes aglomerados de lojas e restauração e também junto a hotéis, mercados e feiras.



A testagem será também feita nos transportes públicos.



Estabelecimentos prisionais

"Mau exemplo"

Pinto da Costa pede a demissão de Costa e Governo reage

Surto em escola secundária de Évora



Suspensos voos diretos entre China e Portugal

O quadro em Portugal



O quadro internacional

Também esta segunda-feira deverá recomeçar a vacinação dos reclusos. O anúncio foi feito a 19 de maio pelo secretário de Estado da Saúde na Assembleia da República.Nas prisões, foi usado até agora o critério aplicado à população em geral. Só os reclusos com mais de 80 anos ou com doenças foram vacinados.A festa britânica no Porto é apontada por vários especialistas como mais uma situação que não devia ter sido autorizada.Os epidemiologistas avisaram que o comportamento dos adeptos ingleses sem máscara e sem respeitarem o distanciamento pode levar ao aumento de casos, embora o risco de transmissibilidade seja menor porque os festejos foram maioritariamente ao ar livre.Pinto da Costa mostrou-se revoltado com a sucessiva dualidade de critérios. O presidente do FC Porto acusou o Governo de ter passado um atestado de menoridade ao povo por permitir que os estrangeiros entrem nos estádios ao mesmo tempo que proíbe os portugueses de o fazerem.Pinto da Costa disse que o primeiro-ministro tem de demitir os responsáveis por estas situações e, se não for capaz de o fazer, então que se demita.Já há 11 casos detetados no âmbito do programa de testagem a alunos e professores.Os alunos de sete turmas da escola vão ter de ficar em isolamento.A partir desta segunda-feira, estas ligações aéreas ficam suspensas. Esta medida prolongar-se-á por duas semanas.A suspensão foi anunciada na passada quinta-feira pelo Governo chinês.A decisão foi tomada depois de terem sido detetados 7 casos de Covid-19 num voo proveniente de Lisboa, no dia 17 de maio.Em 24 horas, não houve mortes associadas à Covid-19, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de domingo.Havia ontem registo de mais 445 casos confirmados de infeção.Voltaram a aumentar os internamentos: mais 27 pessoas, para um total de 271.Nos cuidados intensivos encontravam-se no domingo mais cinco pessoas, para um total de 54.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.535.376 mortes, resultantes de mais de 169,8 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.A Confederação Sul-Americana de Futebol decidiu suspender a organização da Copa América na Argentina, por causa da evolução da pandemia no país. Procura agora uma nova sede.