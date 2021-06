Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

9h20 - EUA com 605 mortos e 17.603 casos nas últimas 24 horas







Os Estados Unidos registaram 605 mortes devido à covid-19 e 17.603 casos da doença nas últimas 24 horas, indicou na sexta-feira a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.







Desde o início da pandemia, os EUA contabilizaram 596.996 óbitos e 33.342.821 casos de covid-19, sendo o país com mais mortes e mais infeções no mundo.







Ao todo, 169,7 milhões de pessoas (51,1% da população) receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, e 137,4 milhões (41,4%) concluíram o processo de vacinação, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americanos.





9h00 - EUA autorizam a terapia injetável de anticorpos covid-19 Regeneron



O regulador norte-americano autorizou a administração de uma dose baixa do cocktail de anticorpos da Regeneron Pharmaceutical, que pode ser administrada por injeção, algo que pode diminuir os desafios logísticos do seu uso.





8h15 - Médico português em Inglaterra acusa Reino Unido de falta de transparência



Um dos mais prestigiados médicos portugueses em Inglaterra acusa o Reino Unido de falta de transparência e de rigor ao decidir retirar Portugal da Lista Verde. José Ponte fala de uma agenda que nada tem que ver com a saúde.





8h00 - Brasil autoriza importação de vacinas Covaxin e Sputnik V com restrições



A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) brasileira aprovou, na sexta-feira, com restrições, o pedido de importação excecional das vacinas contra a covid-19 Sputnik V e Covaxin, após cerca de sete horas de debates.







De acordo com o órgão regulador do Brasil, a administração da vacina indiana Covaxin será limitado a 1% da população do país. Por sua vez, a vacina russa Sputnik V destina-se a 1% da população de cada um dos seis estados do nordeste brasileiro que a requisitaram: Bahia, Maranhão, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Piauí.







A utilização dessas vacinas vai ficar sujeita ao cumprimento de condições específicas, como a realização de estudos extras de efetividade, por exemplo.





Região de Lisboa e Vale do Tejo pode atingir 120 casos por cem mil habitantes em menos de duas semanas

Números sobem no Reino Unido

Também na Escócia, o número de novos Casos está no nível mais alto desde fevereiro.





O Reino Unido retirou Portugal da lista de destinos seguros para viajar, provocando um coro de críticas nacionais e do setor turístico britânico, na sequência de um cancelamento das reservas que estavam feitas.





A região de Lisboa e Vale do Tejo pode atingir os 120 casos de infeção por cem mil habitantes dentro de menos de 15 dias, a manter-se a tendência crescente de transmissão do vírus.A previsão consta do relatório de monitorização das "linhas vermelhas" da pandemia divulgado pela Direção-Geral da Saúde e pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA).De acordo com o documento, o Rt apresenta valores superiores a 1 a nível nacional e em todas as regiões do continente.Na região de Lisboa e Vale do Tejo está nos 1,16.O relatório refere ainda que o número diário de doentes de covid-19 internados em Unidades de Cuidados Intensivos revelou uma "tendência ligeiramente decrescente", correspondendo a 21% do valor crítico definido de 245 camas ocupadas.O número de Casos de Covid-19 no Reino Unido subiu 75% na última semana.São os números mais elevados desde meados de abril.Esta sexta-feira, as autoridades britânicas registaram mais de 6 mil novas infeções. Há mil pessoas internadas nos hospitais e 11 mortes por Covid-19.A esmagadora maioria dos novos Casos no Reino Unido tem origem na Variante Indiana.O ministro dos Negócios Estrangeiros diz que a decisão das autoridades britânicas "não tem lógica" e é baseada em "irrelevâncias estatísticas" - reacção de Augusto Santos Silva à retirada de Portugal da lista segura para viajar por parte do Reino Unido.