VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL.





8h35 - Austrália quer acolher estudantes estrangeiros no segundo semestre



Os estudantes estrangeiros regressarão às universidades do estado australiano de New South Wales, a partir do segundo semestre deste ano, graças a um programa piloto apresentado quinta-feira pelas autoridades com o qual pretendem reanimar este importante setor económico.



Os serviços educacionais a estrangeiros foram uma das maiores fontes de exportação da Austrália até a pandemia de covid-19 obrigar o Executivo de Camberra a fechar as fronteiras em março de 2020, o que significou um forte impacto nos empregos diretos e indiretos ligados ao setor.





8h20 - EUA com 370 mortos e 21.565 casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 370 mortos devido à covid-19 e 21.565 casos da doença nas últimas 24 horas, indicou no sábado a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, os EUA contabilizaram 598.762 óbitos e 33.411.461 casos de covid-19, sendo o país com mais mortes e mais infeções no mundo.





8h00 - Pandemia esquecida no regresso dos parisienses à vida noturna

O recolher obrigatório em França passou esta noite para as 23h00 e foi a primeira vez em largos meses que os parisienses puderam voltar a ver a noite cair numa esplanada, num restaurante ou pura e simplesmente entre amigos num parque. E a última coisa na cabeça de quem saiu esta noite era a pandemia.



Covid-19. Comissão Técnica de Vacinação recomenda que grávidas sejam vacinadas

Lisboa, Braga, Odemira e Vale de Cambra não avançam

Máscara obrigatória nos espaços públicos até setembro

Certificado digital Covid-19 aprovado

Só falta conhecer o entendimento da Direção-Geral da Saúde. A Comissão Técnica de Vacinação recomenda que as grávidas sejam vacinadas contra a Covid-19. Em entrevista à RTP3, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes falou num consenso entre os especialistas quanto a esta recomendação.Manuel Carmo Gomes aponta o meio da gravidez como a altura ideal para a vacinação.Cabe agora à Direção-Geral da Saúde a última palavra sobre se e quando é que as grávidas devem começar a ser vacinadas.Portugal regista o número mais elevado de infeções por Covid-19 desde Março.Lisboa não vai avançar no desconfinamento. O mesmo acontece com Braga, Odemira e Vale de Cambra. Há ainda 10 concelhos em alertaEm Lisboa a situação é considerada "preocupante".A região tem registado um aumento de internamentos por Covid e o Governo reconhece estar a ter dificuldades em reduzir o número de casos.A ministra da Presidência alerta que os números não permitem ajuntamentos, nem festas.Perante estas decisões, o Presidente da República pediu um discurso "sem guinadas", equilibrado e prudente. Já o primeiro-ministro pede mais um esforço aos portugueses e explica que Lisboa não podia ser exceção às regras da matriz de risco.De acordo com o último boletim epidemiológico, Portugal não registou nenhuma morte por Covid-19, mas o número de infeções é o mais elevado desde março.Foram identificados 890 casos, mais de metade dos quais na região de Lisboa e Vale do Tejo.Há 307 doentes Covid internados nas enfermarias, mais 11 do que no boletim anterior. Nos Cuidados Intensivos estão 70, mais 4 do que nas anteriores 24 horas.Vai continuar a ser obrigatório usar máscara em espaços públicos. O parlamento renovou a medida até meados de setembro.Continuam também as coimas entre os 100 e os 500 euros para quem não cumprir.Exceção para as pessoas do mesmo agregado familiar, ou para quem tenha um atestado médico a dizer que não pode usar máscaraO Parlamento Europeu aprovou o certificado digital Covid-19.O documento vai permitir aos cidadãos comunitários viajarem sem restrições dentro da União Europeia, já a partir de 1 de JulhoO documento terá informação sobre a vacinação, o resultado do teste, ou a recuperação da doençaO certificado obteve luz verde do Parlamento Europeu, com 546 votos a favor, 93 contra e 51 abstenções.