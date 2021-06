Mais atualizações

Desde o início da pandemia, a Índia acumulou um total de 379.573 óbitos e quase 30 milhões de infetados.O país está a reabrir os monumentos ao público, entre eles o Taj Mahal, à medida que o número de infetados e de mortos continua a diminuir. Em abril, chegou a registar mais de 400 mortes diárias.Esta semana, em Nova Deli, as autoridades estão a reabrir lojas, centros comerciais e restaurantes. As restrições também foram atenuadas em Mumbai, Bengaluru, Chennai e em outras cidades.Os Estados Unidos registaram 302 mortes associadas à Covid-19 e 13.043 casos desde terça-feira, de acordo com a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.O país soma 33.485.414 infetados e 600.263 óbitos desde o início da pandemia.O infecciologista venezuelano Júlio Castro instou terça-feira a população da Venezuela a que mantenha e reforce as medidas preventivas da Covid-19, alertando que a pandemia está "no ponto mais alto".Nas últimas 24 horas, a Venezuela registou 1233 novos casos e 20 mortes.Desde março de 2020 que a Venezuela está em quarentena preventiva e atualmente tem um sistema de sete dias de flexibilização seguidos de outros sete dias de confinamento rigoroso.O país sul-americano soma 2865 mortes e 254.116 casos desde o início da pandemia.Um relatório da União Europeia publicado esta quarta-feira concluiu que há o risco de os esforços de vacinação para combater a pandemia do novo coronavírus excluírem grupos populacionais vulneráveis, tais como migrantes, minorias e mesmo reclusos.Falta de conhecimento da língua, falta de acesso a campanhas de informação, não ter um cartão de saúde ou não ser considerado um grupo prioritário, apesar de estar exposto a maiores riscos de infeção, são algumas das causas desta situação, advertiu a Agência dos Direitos Fundamentais da UE.Há novas regras sanitárias para eventos familiares. Nos casamentos, batizados ou aniversários com mais de dez pessoas, deve ser feito o teste à Covid-19.A norma da Direção-Geral da Saúde foi conhecida na última noite. Mas a medida havia já sido adotada na semana passada pelo Conselho de Ministros.As novas regras da Direção-Geral da Saúde abrangem os eventos culturais ou desportivos. Também nestas situações é recomendada a testagem: testes nos eventos desportivos e culturais ao ar livre com mil ou mais participantes.Em recintos fechados com 500 ou mais participantes, também é obrigatório teste.As empresas são igualmente alvo das novas regras.Os testes à Covid são recomendados de 14 em 14 dias. A recomendação é aplicada em serviços públicos ou locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores, seja qual for o vínculo laboral.António Costa garante que nunca lhe passou pela cabeça desautorizar o Presidente da República ao dizer que ninguém pode garantir que não haja um recuo no desconfinamento, nem sequer o próprio Chefe de Estado.Marcelo Rebelo de Sousa respondeu que quem nomeia o primeiro-ministro é o Presidente e não o contrário e que, com ele, não se vai voltar atrás no desconfinamento.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira, reportou mais duas mortes associadas à Covid-19. Em 24 horas, houve registo de 973 novas infeções.Há mais de três meses que Portugal não registava tantos casos.Os internamentos também continuam a aumentar: mais seis pessoas, para um total de 346; nos cuidados intensivos estavam ontem 79 doentes, num acréscimo de dois face à véspera.De acordo dados da Direção-Geral da Saúde fornecidos ao jornal, a região de Lisboa e Vale do Tejo têm mais de 60 por cento dos internados.De um total de 346 doentes com Covid-19, 215 estão em hospitais área de Lisboa e 51 destes doentes estão nos cuidados intensivos.A pandemia da Covid-19 provocou pelo menos 3.813.994 mortes, resultantes de mais de 176,1 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.O Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está a gerir a crise pandémica com a ajuda de umO Senado brasileiro descobriu a existência de um gabinete paralelo ao Ministério da Saúde que influencia o Presidente na gestão da pandemia.