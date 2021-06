Mais atualizações

O Governo reúne-se esta quinta-feira em Conselho de Ministros para definir o mapa do desconfinamento.A Ordem dos Médicos já pediu ao Executivo que altere os critérios e não se baseie apenas na taxa de incidência.Lisboa é um dos concelhos que está próximo da zona vermelha, em risco de recuar.As medidas que forem decididas devem entrar em vigor na segunda-feira.O primeiro-ministro, António Costa, afasta a hipótese de o Governo impor uma antecipação de medidas restritivas em Lisboa.Em Portugal, começaram a ser emitidos os primeiros certificados digitais Covid-19. Trata-se de um livre-trânsito para viajar em segurança por todos os Estados-membros da União Europeia.Os certificados podem ser usados também na Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça.Atestam que o cidadão está vacinado, tem um teste negativo ou recuperou da infeção.O documento pode ser pedido noSNS24.A pandemia da Covid-19 revelou que mais de 90 por cento das escolas não possuíam equipamentos suficientes. Um inquérito do Conselho Nacional de Educação indica que a implementação do ensino remoto foi dificultada pelo número insuficiente de dispositivos digitais e de uma ligação à internet de qualidade.Noventa e seis por cento dos docentes utilizaram computador oupessoal. E 99 por cento tiveram de usar internet própria. Uma situação que afetou o trabalho de todos.As vacinas Pfizer e AstraZeneca continuam a ter um alto grau de eficácia na prevenção de hospitalizações de doentes com a variante indiana da Covid-19.Já a proteção contra novas infeções ou doença com sintomas ligeiros é mais baixa em relação à variante do Reino Unido.