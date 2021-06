Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h28 - "É preciso não descartar capacidade das farmácias" na vacinação





Em declarações à agência Lusa, o ex-presidente de Infarmed, Helder Mota Filipe, considera que o mais importante para travar a pandemia é garantir a rápida vacinação do maior número de pessoas no menor espaço de tempo e que é preciso não descartar a capacidade das farmácias.







"É um aspeto importante. Não é de descartar, por princípio, e os farmacêuticos estarão com certeza preparados para entrar no processo", afirmou.





8h10 - China com mais 30 casos, seis deles por contágio local





A China registou 30 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, seis deles por contágio local na província chinesa de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong, anunciou a Comissão de Saúde da China.







Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa cancelada



A Comissão Organizadora da Marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa anunciou este sábado o cancelamento da iniciativa e criticou a Direção-Geral da Saúde (DGS), que emitira parecer desfavorável. A marcha estava prevista para hoje.





"Apesar das tentativas de contacto continuadas ao longo de dois meses, no sentido de preparar este evento com as melhores condições, recomendações e segurança possíveis, apenas na véspera a Direção-Geral da Saúde remeteu (...) um parecer desfavorável", o que impossibilitou "a implementação de medidas de segurança adicionais ou modelos alternativos de marcha, além de não permitir uma desconvocação responsável da mesma", adianta a organização.





Os organizadores criticam ainda algumas das recomendações concretas da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente a de medição de temperatura corporal, a existência de instalações sanitárias de isolamento e um registo de todas as pessoas participantes.





"Algumas recomendações levantam questões quanto à sua constitucionalidade e legalidade, merecendo uma enorme preocupação por parte da Comissão Organizadora da Marcha de Orgulho LGBTI+ de Lisboa", salientou.



"Consideramos este parecer e o tempo em que chegou um desrespeito e erro político", concluiu a organização.