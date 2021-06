Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









7h56 - Brasil com novo máximo diário



O Brasil atingiu um novo máximo de casos diários, ao reportar mais 115.228 infeções em 24 horas, para um total acumulado de 18.169.881.



No mesmo período, morreram 2392 pessoas, num total de 507.109 desde o início da pandemia.



7h42 - Polémica com compra de vacinas no Brasil



O ministro brasileiro da Secretaria-Geral da Presidência nega irregularidades nas negociações da compra da vacina contra a Covid-19 Covaxin, acusando o deputado que revelou o caso de "mentir".



O funcionário que fez a denúncia vai ser investigado.



Em conferência de imprensa, Onyx Lorenzoni acusou o deputado da base aliada do Governo Luis Claudio Miranda de "traição" e de "mentir" sobre o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin.



Onyx afirmou ainda que o Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, determinou a abertura de um inquérito para investigar "as atividades" do funcionário do Ministério da Saúde Luis Ricardo Fernandes Miranda, além das declarações do seu irmão, o deputado Luis Claudio Miranda.



7h31 - Sete contraordenações no Porto



A PSP elaborou quatro autos de contraordenação por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e outros três por ausência de máscara até às 23h00 da noite de São João no Porto.



As contraordenações foram levantadas na Praça D. João I, devido à falta de máscara, e as restantes quatro na zona da Ribeira.



Na última noite, a Polícia de Segurança Pública concentrou atenções junto ao Jardim da Cordoaria, onde várias centenas de jovens viram o jogo do Europeu de futebol entre Portugal e França.



7h08 - Ponto de situação









A reunião do Executivo vai definir as novas medidas do desconfinamento em todo o país, que entrarão em vigor na próxima segunda-feira. Lisboa deverá dar um passo atrás no desconfinamento e o Porto ficará em alerta. Estas decisões estão esta quinta-feira sobre a mesa do Conselho de Ministros.A reunião do Executivo vai definir as novas medidas do desconfinamento em todo o país, que entrarão em vigor na próxima segunda-feira.A pior situação é a de Lisboa e Vale do Tejo, que concentra quase 65 por cento do total de casos de Covid-19.





O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, admitia ontem o cenário de recuo na capital.



Atrasos nas remessas de vacinas

Portugal vai receber menos 2,4 milhões de vacinas do que o previsto para o segundo trimestre do ano. A diferença é explicada por atrasos das farmacêuticas.



O Estado português comprou quase 11 milhões de vacinas. A estimativa é de que receba 8,5 milhões.



Até ao final deste mês, estão ainda por chegar mais de 1,5 milhões de vacinas contra a Covid-19.

Autoagendamento

As pessoas a partir dos 35 anos já podem agendar as vacinas contra a Covid-19.



A marcação estava prevista para segunda-feira, mas acabou por só arrancar ontem. A inscrição é feita no portal da DGS.



Na faixa etária entre os 20 e os 29 anos, a vacinação começa em meados de julho. As pessoas a partir dos 35 anos já podem agendar as vacinas contra a Covid-19.A marcação estava prevista para segunda-feira, mas acabou por só arrancar ontem. A inscrição é feita no portal da DGS.Na faixa etária entre os 20 e os 29 anos, a vacinação começa em meados de julho.

Vacinação em curso nas prisões

Mais de 80 por cento dos reclusos já tiveram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

O quadro em Portugal

A incidência da Covid-19 em Portugal voltou a aumentar, mas o indice de transmissibilidade desceu ligeiramente para 1,18.



O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quarta-feira, reportou mais três mortes associadas à doença.



Foram infetadas mais 1497 pessoas em 24 horas. É o número mais alto dos ultimos quatro meses.



Estavam ontem internados nas enfermarias 437 doentes, menos 13 face à véspera. Nas unidades de cuidados intensivos permaneciam 100 pessoas, menos uma em relação ao anterior boletim. Mais de 80 por cento dos reclusos já tiveram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.A percentagem dos reclusos que têm a vacinação completa é de 33 por cento.A incidência da Covid-19 em Portugal voltou a aumentar, mas o indice de transmissibilidade desceu ligeiramente para 1,18.O último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de quarta-feira, reportou mais três mortes associadas à doença.Foram infetadas mais 1497 pessoas em 24 horas. É o número mais alto dos ultimos quatro meses.Estavam ontem internados nas enfermarias 437 doentes, menos 13 face à véspera. Nas unidades de cuidados intensivos permaneciam 100 pessoas, menos uma em relação ao anterior boletim.

O quadro internacional