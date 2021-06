Lisboa, Albufeira e Sesimbra voltam às medidas de confinamento, com restaurantes, cafés e pastelarias de Lisboa, a encerrar hoje e no domingo às 15:30. Até às 06:00 de segunda-feira está novamente proibida a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa, excetuando-se quem apresente teste negativo à covid-19 ou certificado digital. No mundo, Moçambique e a cidade de Sidney estão sob confinamento.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









08h15 - Índia com 48.698 casos e 1.183 mortes



A Índia registou 48.698 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 1.183 mortes provocadas pela doença, informaram as autoridades indianas.





O país viveu recentemente uma devastadora segunda vaga da pandemia, que atingiu o pico em meados de maio, com mais de 400 mil novos casos por dia, mas a curva de contágio tem vindo a descer nas últimas semanas.



A taxa de positividade dos testes de diagnóstico do novo coronavírus permanece abaixo dos 5% há 19 dias consecutivos, rondando atualmente os 2,79%, de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde indiano.







08h00 - Cidade de Sidney confinada





As ruas de Sidney estavam este sãbado praticamente vazias, no arranque de duas semanas de confinamento para deter o alastramento da variante Delta do SARS-CoV-2.



A cidade mais populosa da Austrãlia, já parcialmente restringida em quatro bairros, entrou em confinamento total às 08h00 GMT.



Mais de 80 pessoas testaram positivo esta semana, todas ligadas a um motorista que transportava passageiros de companhias aéreas, desde o aeroporto até aos hotéis de quarentena.







Situação em Portugal







Desde as 15:00 de sexta-feira e até às 06:00 de segunda-feira está novamente proibida a circulação de e para a Área Metropolitana de Lisboa, excetuando-se quem apresente teste negativo à covid-19 ou certificado digital. Restaurantes, cafés e pastelarias de Lisboa, Albufeira e Sesimbra voltam a encerrar hoje e no domingo às 15:30, com estes municípios a recuarem no desconfinamento. Também o comércio a retalho não alimentar só pode funcionar até a essa hora, enquanto supermercados e restante comércio a retalho alimentar podem estar abertos até às 19:00.







Portugal atingirá os 240 casos de infeção por 100 mil habitantes entre 15 e 30 dias, caso se mantenha o atual crescimento do índice de transmissibilidade (Rt) do vírus, indica a análise de risco da pandemia de covid-19. Alemanha coloca Portugal na 'lista vermelha' de viagens. As autoridades de saúde estimam que a variante Delta do coronavírus, associada à Índia, seja responsável por mais de 70% dos casos de infeção em Lisboa e Vale do Tejo e que já seja a predominante em Portugal.





Situação no Mundo





A Organização Mundial da Saúde critica discriminação do "passaporte covid-19", que permite fazer viagens internacionais a quem esteja vacinado contra a doença, contra os países que continuam sem acesso a vacinas.







Mais 2.011 mortes e 79.277 casos em 24 horas no Brasil. Ministério da Saúde de Angola garantiu que não há falta de vacinas para administração da segunda dose a nível do país. Moçambique regressa ao confinamento igualmente imposto na cidade australiana de Sidney. Uso de máscara ao ar livre passa a ser voluntário em Espanha.