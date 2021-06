Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

09h08 - Governo anuncia alargamento de rede que promove o teletrabalho







Para atrair pessoas para o interior do país, o Governo anuncia o alargamento de uma rede que promove o teletrabalho, em locais menos povoados do território. A rede contava com o envolvimento de 57 municípios, mas vai passar para 88 autarquias, que disponibilizam espaços onde é possível trabalhar à distância.





08h33 - Operadoras voltam a poder suspender serviços aos clientes





08h27 - Urgência do Hospital de S. João com subida de 40% nos casos suspeitos de Covid-19







O padrão é comparável com aquilo que se verificou nas primeiras vagas da pandemia. É o que descreve o médico Nélson Pereira, diretor da Unidade Autónoma de Gestão de Urgência e Medicina Intensiva desta unidade hospitalar do Porto.





07h57 - Moratórias para crédito ao consumo terminam hoje



As moratórias privadas da Associação Portuguesa de Bancos (APB) para crédito ao consumo terminam hoje, depois de em março já terem chegado ao fim as moratórias privadas para o crédito à habitação.



Segundo os dados consultados pela Lusa no Banco de Portugal, em abril havia 15.141 milhões de euros de crédito de particulares com moratórias, dos quais 13.309 milhões de euros eram crédito à habitação.



A diferença, de cerca de 1.800 milhões de euros, diz sobretudo respeito a crédito pessoal, onde se inclui o crédito ao consumo abrangido por moratórias da APB (que será o maioritário deste valor), mas também outro tipo de crédito, como crédito para educação (ainda que de valor menor residual).



O fim hoje da moratória da APB para crédito ao consumo acontece depois de em março ter terminado a moratória da APB relativa ao crédito hipotecário (incluindo crédito à habitação).







7h47 - Austrália entrega vacinas a Timor-Leste



Um carregamento com mais 65 mil doses da vacina AstraZeneca, doadas pelo Governo australiano, chegou esta quarta-feira a Díli. Sobe para 135 mil o total de doses oferecidas pela Austrália a Timor-Leste.



"Orgulhamo-nos de fornecer vacinas AstraZeneca seguras fabricadas pela Austrália a Timor-Leste e a outros vizinhos da região, numa altura em que o fornecimento global de vacinas está limitado", afirmou a embaixada australiana em Díli, na rede social Facebook.



7h29 - Vendedor de vacina diz que Governo do Brasil tentou suborno



O jornal Folha de São Paulo noticiou que um representante de uma empresa vendedora de vacinas afirmou ter sido alvo de uma tentativa de suborno em troca de um contrato com o Governo brasileiro.



Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresentou como representante da empresa Davati Medical Supply, indicou que o diretor de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, pediu um suborno de um dólar, o equivalente a 0,84 cêntimos de euros, por dose da vacina.



O encontro entre os dois homens terá tido lugar a 25 de fevereiro num restaurante no Brasília Shopping, na zona central do Distrito Federal brasileiro.

Investigação



A Procuradoria-Geral da República brasileira pediu ao Supremo Tribunal para aguardar as conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre alegadas irregularidades na compra da vacina Covaxin, antes de investigar o Presidente Jair Bolsonaro.



Esta posição foi assumida pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, e enviada na terça-feira à juíza do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber, relatora do pedido de investigação feito pelos senadores Randolfe Rodrigues, Fabiano Contarato e Jorge Kajuru.



7h06 - Ponto de situação









Entre confirmações de autoagendamento e marcações feitas pelos centros de saúde, já foram enviadas mais de quatro milhões de mensagens no âmbito da vacinação: 74 por cento tiveram resposta positiva.

Um terço da população com vacinação completa

São já cerca de 3,3 milhões os portugueses com o esquema vacinal completo. Cinquenta e dois por cento da população já iniciou a vacinação.



A região com o menor percentagem de vacinados é Lisboa e Vale do Tejo, onde apenas 28 por cento das pessoas têm a vacinação completa.

Meta da imunidade de grupo



A ministra da Saúde, Marta Temido, admitiu que possa ser necessário rever a data prevista para atingir a imunidade de grupo em Portugal.

Quase um milhão de portugueses não responderam à SMS sobre a vacinação. Números do grupo de coordenação do plano de vacinação dão conta de 956.036 mensagens telefónicas sem resposta.

A governante adiantou ainda que o Governo deverá aprovar na quinta-feira, em Conselho de Ministros, a comparticipação dos testes de antigénio.

A pandemia e as leis

O Governo criou uma comissão técnica para a revisão das leis em contexto de pandemia. O objetivo é encontrar soluções legais que possam vir a substituir o estado de emergência.

Esta comissão vai funcionar em parceria com a Procuradoria Geral da Republica e a Provedoria de Justiça. Entra em funções amanhã e terá quatro meses para apresentar propostas.

O quadro em Portugal









Foram registados 1746 novos casos de infeção - mais de metade na região de Lisboa e Vale do Tejo. 323 surtos ativos de Covid-19. Destes, 128 foram identificados em estabelecimentos de ensino.



Estavam ontem internadas 492 pessoas, menos dez face a segunda-feira. Nos cuidados intensivos havia mais quatro pessoas, para um total de 119. Em 24 horas, morreram mais seis pessoas, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, divulgado ao início da tarde de terça-feira.

O quadro internacional



A pandemia provocou pelo menos 3.925.816 mortes, resultantes de mais de 181 milhões de casos de infeção, de acordo com o balanço em permanente atualização por parte da agência France Presse.