Mais atualizações

10h34 - Indonésia com um número recorde de casos - 29.745 - e de vítimas mortais - 558

10h31 - Kate Middleton, a Duquesa de Cambridge, em isolamento profilático depois de ter tido contacto com um caso positivo de Covid-19

"Após a realização de novo teste PCR determinado pelas autoridades de saúde e tendo o resultado do mesmo sido, novamente, negativo, as autoridades de saúde autorizaram o retomar da atividade presencial do Primeiro-Ministro e, como tal, da sua agenda pública."



O primeiro-ministro esteve desde quarta-feira passada a cumprir um período de confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde após ter estado em contacto com um membro do gabinete que testou positivo à covid-19.



António Costa não teve sintomas e manteve a atividade à distância.



09h50 - Timor-Leste regista 25.ª morte desde o início da pandemia



As autoridades timorenses anunciaram hoje a 25.ª morte de uma pessoa infetada com SARS-CoV-2 desde o início da pandemia, uma jovem de 17 anos a que foi diagnosticada a 16 de junho síndrome de insuficiente respiratória aguda.

09h32 - Rússia com 24.353 novos casos e 654 mortes

09h14 - Coreia do Sul em conversações com a Pfizer e a Moderna para fabricar vacinas para a Covid-19 e diz que tem capacidade imediata para fazer mil milhões de doses

08h05 - Homem detido por desobediência às regras de combate à pandemia em Vizela



Um homem foi detido no domingo por desobediência às regras estabelecidas para o combate à covid-19 após busca domiciliária a um espaço privado utilizado para atividade lúdica noturna no concelho de Vizela, anunciou hoje a GNR.



A GNR adianta hoje em comunicado que o Comando Territorial de Braga, através do Núcleo de Investigação Criminal de Guimarães, deu cumprimento no domingo a um mandado de busca domiciliária a um espaço privado utilizado para a prática continuada de atividade lúdica noturna no concelho de Vizela.



"No seguimento de várias denúncias, foi possível apurar-se a prática continuada de atividade lúdica noturna num espaço privado durante os últimos fins de semana, que levava à concentração reiterada de cerca de 200 indivíduos no referido espaço, e cuja atividade o seu responsável já havia sido notificado para cessar", refere a GNR.

A partir dos 18 anos



Semanas decisivas



GNR intervém em festa em Alcochete

As autoridades sanitárias do Brasil reportaram 830 mortes e 27.783 novos casos de Covid-19 EM 24 horas, totalizando 524.417 óbitos e 18.769.808 infeções desde o início da pandemia.Segundo o mais recente boletim epidemiológico do Ministério brasileiro da Saúde, a taxa de incidência da Covid-19 no país aumentou para 249,5 mortes e 8931 casos por 100 mil habitantes.A taxa de letalidade permanece em 2,8 por cento.O Presidente dos Estados Unidos afirmou no domingo que o país está "mais perto do que nunca" de declarar a sua independência do "vírus mortal", isto apesar de ter falhado a meta da imunidade de grupo traçada para o 4 de Julho, Dia da Independência."Hoje celebramos a América, a nossa liberdade, a nossa independência. O 4 de Julho é um dia sagrado no nosso país", clamou Joe Biden.O Presidente norte-americano organizou a primeira atividade de massas na Casa Branca para o Dia da Independência."Estamos a sair da escuridão de um ano de pandemia e isolamento", acrescentou Biden.A Índia reportou 39.796 casos de Covid-19 em 24 horas. É o valor mais baixo em mais de três meses, desde 19 de março.No mesmo período, o país registou ainda 723 mortes associadas à doença.A Índia enfrentou recentemente a segunda vaga da pandemia, que atingiu o pico em meados de maio, com mais de 400 mil novos casos por dia. A curva de contágios tem vindo a cair nas últimas semanas.O processo de vacinação vai acelerar a partir desta semana. São esperadas milhares de pessoas nos centros de vacinação por causa da antecipação das vacinas e da abertura aos mais jovens.Quem tomou a primeira dose entre 26 de abril e 16 de maio pode, até domingo, apresentar-se para receber a segunda. Quem recebeu a primeira dose da AstraZeneca entre 17 e 23 de maio deve tomar a segunda a partir de 12 de julho.Os utentes devem apresentar-se no mesmo centro de vacinação em que receberam a primeira dose, de acordo com a marcação.As pessoas com idades entre os 18 e os 29 anos já iniciaram o processo de vacinação. A vacinação é feita por ordem decrescente desta faixa etária.Numa fase inicial, haverá agendamento por parte dos serviços. O autoagendamento começou ontem.O coordenador do plano de vacinação considera que o país está a entrar em semanas decisivas com mais de 120 mil vacinas por dia.O vice-almirante Gouveia e Melo pede desculpa pela potencial existência de filas nos centros de vacinação.Uma em cada dez mil pessoas com a vacinação completa acabou por ser depois infetada com Covid-18, segundo avançou à RTP o coordenador daA Guarda Nacional Republicana pôs fim a uma festa ilegal com mais de 300 pessoas no concelho de Alcochete.Durante a madrugada de domingo, as autoridades receberam uma denúncia. Os proprietários do espaço e o organizador do evento foram ientificados e vão ser multados.Alcochete é um dos 26 concelhos considerados de risco elevado.No Algarve, a Polícia Marítima dispersou da Praia da Oura, em dois dias, 800 pessoas que consumiam bebidas na praia depois do encerramento dos bares.