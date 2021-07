Mais atualizações





8h16 - Mais de 11.300 suspeitas de reações adversas às vacinas







Mais de 11.300 suspeitas de reações adversas às vacinas contra a Covid-19 foram registadas em Portugal. Houve ainda 68 casos de morte comunicados em idosos.





De acordo com o último relatório a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, até ao dia 22 de julho foram notificadas 11.314 reações adversas (uma por cada 1.000 vacinas administradas), a maior parte (6.485) referentes à vacina da Pfizer/BioNtech (Comirnaty), seguindo-se a da AstraZeneca (Vaxzevria), com 3.480, a da Moderna (Spikevax), com 970, e a da Janssen, com 379 casos.





Os dados do Infarmed indicam que por cada 1.000 doses administradas foram comunicadas uma reação adversa no caso das vacinas da Pfizer (Comirnaty), Moderna e Jansen, enquanto no caso da caso da AstraZeneca (Vaxzevria) o valor passa para 1,7.





No entanto, frisa o Infarmed, "face ao número total de vacinas administradas, verifica-se que as reações adversas às vacinas contra a Covid-19 são pouco frequentes (cerca de 1 caso em mil inoculações) e esta relação tem-se mantido estável"





No total de 11.002.983 doses administradas em Portugal continental e nas Regiões Autónomas, o Infarmed registou 11.314 casos de reações adversas, das quais 4.015 graves (36%), entre elas 68 casos de morte entre pessoas com uma média de 78 anos de idade.



"Os casos de morte ocorreram num grupo de indivíduos com uma mediana de idades de 78 anos e não pressupõem necessariamente a existência de uma relação causal entre cada óbito e a vacina administrada, decorrendo também dentro dos padrões normais de morbilidade e mortalidade da população portuguesa", escreve o Infarmed.







7h42 - Quase 70% dos internados em UCI têm menos de 59 anos





De acordo com os dados recolhidos pela Ordem dos Médicos, quase 70% dos doentes com covid-19 em unidades de cuidados intensivos (UCI) têm menos de 59 anos. O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, afirma à agência Lusa que estes dados refletem o efeito da vacinação.







Os dados até 12 de julho mostram que 68,1 por cento dos doentes com Covid-19 em UCI tinham menos de 59 anos, 26,4 por cento dos quais na faixa etária entre os 50 e os 59 anos, 23,9 por cento com idades entre os 40 e 49 anos e apenas 12,3 por cento entre os 30 e 39 anos. Já os doentes nestas unidades entre os 20 e os 29 são uma minoria (5,5 por cento).







Nas enfermarias, 50 por cento tem menos de 59 anos. Os mais idosos destacam-se, no entanto, com 18,4% dos doentes na faixa etária acima dos 80 anos, mas o bastonário da Ordem dos Médicos sublinha que os casos mais graves são menos frequentes e em cuidados intensivos apenas 1,8% dos internados pertenciam a esse grupo.







"O efeito da vacinação faz-se notar", sublinha o bastonário da Ordem dos Médicos, considerando que o facto de 67% da população já ter recebido, pelo menos, a primeira dose da vacina contra o SARS-CoV-2 é um dos principais fatores explicativos da evolução da pandemia, sobretudo ao nível de óbitos e internamentos.







7h30 - EUA voltam a colocar Portugal na lista de destinos a "evitar viajar"





Os Estados Unidos incluíram novamente Portugal à lista de países em que recomenda a "evitar viajar", colocando-o no nível "muito alto", devido ao agravamento da pandemia da Covid-19.







Os avisos de viagem foram emitidos com base na recomendação do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), que colocaram Portugal e Espanha no "nível 4", devido à pandemia.



Mais de metade da população portuguesa com a vacinação completa





Em Portugal, 52,4 por cento da população já tem a vacinação completa. O número foi avançado à RTP pela equipa do plano nacional.









Portugal está agora a comprar vacinas a outros países. É o caso da Hungria, Bulgária e Itália. Algumas são aquisições diretas, outras para reembolsar depois.

Partidos querem aceleração do desconfinamento





Os partidos defendem um aceleramento do processo de desconfinamento no mês de agosto. CDS, Verdes, Chega e Iniciativa Liberal dizem que é tempo de levantar as restrições horárias, apesar de o número de casos ainda não ter descido significativamente.



Estas preocupações foram levadas na segunda-feira ao Presidente da República, que recebe todos os partidos até quarta-feira.





Peritos e políticos reúnem-se no Infarmed dois meses depois





O Infarmed acolhe esta terça-feira a primeira reunião entre peritos e políticos nos últimos dois meses para avaliar a situação epidemiológica da Covid-19 e o eventual levantamento de algumas medidas de restrição.







O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro, António Costa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, a ministra da Saúde, Marta Temido, e representantes dos partidos políticos vão ouvir as intervenções de diversos especialistas a partir das 10h00.





Além da habitual análise da evolução epidemiológica e da monitorização de variantes do vírus SARS-CoV-2 em Portugal, sobressaem as palestras dedicadas à efetividade da vacina contra a Covid-19 e ainda à avaliação de risco na era da vacinação.