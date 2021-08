Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

14h21 - TAC de doentes infetados com covid-19 ajudam a identificar tumores



Ao contrário das outras patologias, a deteção do cancro do pulmão ganhou com a pandemia. Acabaram por ser detetados mais tumores em fase precoce a partir das TAC de doentes que chegaram com covid-19 aos hospitais.



Um alento na luta contra o cancro mais mortal: mata mais de 13 portugueses por dia.

14h09 - Portugal com 2306 novos casos e oito óbitos em 24 horas







Nas últimas 24 horas, foram registados em Portugal mais 2306 casos de infeção por covid-19, elevando para 970937 o total desde o início da pandemia no país.



Segundo o mais recente boletim epidemiológico, deram-se também mais oito óbitos no último dia, para um total de 17369.





Segundo a Direção-Geral da Saúde, do total de novos casos diários 874 ocorreram na região Norte, 227 no Centro, 770 em Lisboa e Vale do Tejo, 129 no Alentejo, 241 no Algarve, 48 nos Açores e 17 na Madeira.





Os internamentos em Portugal subiram no último dia, havendo agora 923 pacientes hospitalizados (mais 28 do que na véspera). Desses, 200 estão em Unidades de Cuidados Intensivos (mais cinco).







14h00 - Alívio de medidas em vigor a partir deste domingo







12h54 - Alemanha exige teste negativo a quem quiser entrar no país sem vacinaçao completa





A Alemanha exige a partir um teste negativo para todos os viajantes com 12 anos ou mais que pretendam entrar no país e não tenham a vacinação completa contra a Covid-19 ou o certificado de recuperação da doença.







A exigência de um teste negativo é também alargada às pessoas imunizadas que entram no país a partir de uma área dominada por uma variante mais agressiva que não seja predominante na Alemanha.







Além disso, as pessoas não imunizadas que chegam de áreas de alto risco - incluindo Espanha e Países Baixos desde terça-feira - terão de observar uma quarentena de 10 dias, que pode ser reduzida através da apresentação de um teste negativo cinco dias após a chegada à Alemanha.







12h45 - Polícia municipal fiscalizou zona do Bairro Alto, em Lisboa







O Bairro Alto, em Lisboa, foi alvo de uma fiscalização da Polícia Municipal no sábado. A ação das autoridades decorreu na véspera das novas regras que permitem o encerramento de restaurantes e bares às 2h00. Proprietários e clientes há muito que esperavam pelas mudanças.

12h30 - Pelo menos 4,22 milhões de mortos no mundo





A pandemia de covid-19 matou, até hoje, pelo menos 4.220.816 pessoas no mundo desde o final de dezembro de 2019. O balanço é da agência France Presse, com base em fontes oficiais.





Mais de 197.821.560 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.







12h10 - ASAE encerra estabelecimento ilegal em Santiago do Cacém com "mais de 400 clientes"





A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) encerrou no sábado à noite um estabelecimento ilegal em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal, onde estavam "mais de 400 clientes", sem cumprimento das medidas de controlo da pandemia.







12h26 - Cerca de 1.200 jovens com mais de 12 anos foram vacinados na Madeira







Mais de 1.200 adolescentes residentes na Madeira com idades entre os 12 e os 17 anos foram vacinados no sábado contra a Covid-19 no primeiro 'open day' promovido para este escalão etário, disse hoje fonte do Governo Regional.







De acordo com a informação enviada à agência Lusa pelo gabinete do secretário da Saúde da Madeira, do total de 2.036 vacinas administradas no sábado no centro de vacinação do Funchal, "1.207 foram a adolescentes entre os 12 e os 17 anos".







11h35 - Hackers atacam sistema de agendamento da vacinação na região de Lazio, Itália







"Está em curso um poderoso ataque de hackers ao banco de dados da região", adiantou o governo regional, reconhecendo que a situação poderá atrasar o ritmo da vacinação.









De acordo com a agência ANSA , a polícia italiana já está a investigar o caso para tentar identificar o autor do ataque.





Recentemente, a Itália anunciou que o certificado que comprova a vacinação ou imunidade à Covid-19 será obrigatória para o acesso a uma série de atividades. A decisão desencadeou uma série de protestos em todo o país contra o denominado "Passe Verde".







10h58 - Nigéria recebe quatro milhões de vacinas Moderna dos Estados Unidos







As doses foram transportadas por avião, para o aeroporto de Abuja, capital do país que passa agora por uma terceira onda da pandemia.





Este é o segundo lote de vacinas destinado à Nigéria, após as primeiras quatro milhões de doses da vacina da AstraZeneca, recebidas em março no âmbito do programa Covax, destinado ao fornecimento de vacinas a países de baixo rendimento.







10h15 - Reino Unido oferece incentivos aos jovens para se vacinarem



Descontos em aplicações na entrega de comida ou de táxi são alguns dos incentivos que serão oferecidos no Reino Unido para promover a vacinação entre os mais jovens, anunciou hoje o ministro da Saúde, Sajid Javid.



Numa nota de imprensa, Sajid Javid incentiva as pessoas entre os 18 e os 29 anos, mais relutantes em se vacinarem do que o resto da população adulta, a "aproveitarem esses descontos" e lembrou que a vacina contra a covid não só os protege a eles e os seus familiares, como permitirá que "voltem a fazer muitas das coisas" que foram retiradas.



De acordo com o comunicado, aplicações de táxi, Uber e Bolt oferecerão descontos nos serviços ou até passagens gratuitas para os postos de vacinação, enquanto os jovens poderão comprar comida a preço reduzido no Deliveroo, Uber Eats ou Pizza Pilgrim.



O Ministério da Saúde, que montou postos de vacinação para jovens em galerias de arte e centros comerciais, escreveu que, nos próximos dias, serão revelados mais incentivos que podem incluir descontos em restaurantes ou entradas mais baratas em cinemas, teatros ou festivais de música.







9h44 - Comunidade portuguesa no Brasil apela ao fim restrições nas viagens para vacinados







A comunidade portuguesa no Brasil pediu ao Presidente da República para que Portugal acabe com as restrições para quem está vacinado contra a Covid-19. O Certificado Digital Verde brasileiro não é reconhecido fora do país.

9h28 -Brasil regista mais 910 mortos







O Brasil registou 910 mortos e 37.582 novos casos de contágio por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o site oficial das autoridades de saúde do país, onde a estirpe delta tem vindo a progredir.







De acordo com a atualização diária oficial da situação pandémica, o Brasil regista um acumulado de 556.370 mortos e 19,9 milhões de casos confirmados até hoje, com 18,6 milhões de pessoas recuperadas da doença.







8h00 - Vacinação de crianças saudáveis está aberta à "livre escolha dos pais"









O chefe de Estado português falava no sábado aos jornalistas a partir do Consulado de Portugal em São Paulo reagindo à recomendação, na sexta-feira, pela Direção-Geral da Saúde, da administração prioritária de vacinas contra a Covid-19 em crianças entre os 12 e os 15 anos com doenças associadas graves. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, salientou hoje que as autoridades de saúde não proibiram a vacinação contra a covid-19 para crianças saudáveis, considerando que "esse espaço continua aberto à livre escolha dos pais".

"As autoridades sanitárias não proibiram a vacinação no caso de as crianças não terem doenças ou patologias. Esse espaço continua aberto à livre escolha dos pais", disse Marcelo Rebelo de Sousa.