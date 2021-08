Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









08h17 - China administrou mais 16.7 milhões de vacinas este domingo, para um total de 1.67 mil milhões de doses até ao momento





08h15 - Brasil regista mais 464 mortos e 20 mil novos casos



O Brasil registou 464 mortos e 20.503 novos casos de contágio por covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o 'site' oficial das autoridades de saúde do país.



De acordo com a atualização diária oficial da situação pandémica, o Brasil regista um acumulado de 556.834 mortos e 19,9 milhões de casos confirmados até hoje, com 18,6 milhões de pessoas recuperadas da doença.







7h47 - Reino Unido pode endurecer restrições a viagens turísticas para Espanha, diz o The Times



O jornal avança que o governo britânico deverá criar avisos aos turistas nas viagens para países como Espanha e criar uma nova lista de destinos de risco que necessitam de quarentena.



De acordo com as regras atuais, as pessoas com a vacinação completa podem regressar de países que estão na lista amarela sem quarentena, mas aqueles que regressam de países na lista vermelha deverão pagar 1750 libras para ficar num hotel de quarentena no regresso ao Reino Unido.





7h30 - Tailândia vai prolongar confinamento de Banguecoque







A Tailândia vai prolongar a partir de terça-feira o confinamento de Banguecoque e de 28 outras províncias durante agosto, uma medida para travar a pior fase do surto de covid-19 no país.





A decisão das autoridades surge numa altura em que a Tailândia está a registar números recorde de infeções e mortes, apesar das fortes restrições impostas durante semanas.





A Tailândia registou nas últimas 24 horas 17.970 infeções por covid-19 e 178 mortes, após um fim de semana em que foram novamente registados os números mais elevados desde o início da pandemia , devido ao forte impacto da variante delta.





7h15 - Reino Unido regista 65 mortes e 24 mil novos casos num dia



O Reino Unido registou 65 mortes associadas à covid-19 e um total de 24.470 novos casos, segundo os último números revelados no "site" oficial das autoridades de saúde britânicas com a atualização da situação pandémica.







De acordo com os dados mais recentes sobre a pandemia no país, nos últimos sete dias houve 187.548 pessoas com teste positivo à covid-19, sinalizando uma diminuição de 30% no número de casos, comparando com os sete dias anteriores.



Relativamente ao número de mortos, nos últimos sete dias registou-se um total de 525, revelando um aumento de 16,7% comparando com a semana anterior.



PR reforça que é fundamental pais tomarem iniciativa de vacinar os filhos

O Presidente da República nega ter contrariado a DGS quando disse que a vacinação dos jovens é uma decisão que está nas mãos dos pais. E repetiu que é fundamental os pais tomarem a iniciativa de vacinar os filhos.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou ser "fundamental" a iniciativa dos pais para a vacinação de menores entre os 12 e os 15 anos, mas realçou que o processo deve contar com intervenção médica.















A Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu que a vacinação de crianças com idades entre 12 e 15 anos sem doenças tem de ter prescrição médica, não bastando a vontade dos pais.



Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a DGS indicou que, de acordo com o parecer emitido na sexta-feira, depois de ouvida a comissão técnica de vacinação contra a covid-19, "deve ser dada a possibilidade de acesso à vacinação a qualquer adolescente com 12-15 anos por indicação médica". "É fundamental que haja da parte dos pais uma iniciativa e depois o acolhimento pelas autoridades de saúde, naturalmente através da intervenção do médico", disse Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado falava aos jornalistas, em Brasília , depois de ter sido questionado sobre o esclarecimento feito este domingo pelas autoridades de saúde de que a vacinação de crianças, entre os 12 e os 15 anos, só poderá ser feita mediante receita médica.A Direção-Geral da Saúde (DGS) esclareceu que a vacinação de crianças com idades entre 12 e 15 anos sem doenças tem de ter prescrição médica, não bastando a vontade dos pais.Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a DGS indicou que, de acordo com o parecer emitido na sexta-feira, depois de ouvida a comissão técnica de vacinação contra a covid-19, "deve ser dada a possibilidade de acesso à vacinação a qualquer adolescente com 12-15 anos por indicação médica".





As autoridades da Madeira admitem vacinar crianças dos 5 aos 11 anos. Só esperam pelos estudos que a Pfizer e a Moderna estão a fazer. A Madeira já vacinou ontem 1.207 adolescentes, dos 12 aos 17 anos.









Israel iniciou administração de terceira dose da Pfizer

Israel está já a dar a terceira dose da vacina da Pfizer a pessoas com mais de 60 anos. Numa tentativa de travar a variante Delta do novo coronavírus, os israelitas voltam a ser um modelo de teste para o reforço da vacinação contra a doença. Marcelo Rebelo de Sousa diz que os pais de adolescentes podem escolher dar a vacina aos filhos e que a não recomendação da DGS não passa disso mesmo - de uma recomendação.Israel está já a dar a terceira dose da vacina da Pfizer a pessoas com mais de 60 anos. Numa tentativa de travar a variante Delta do novo coronavírus, os israelitas voltam a ser um modelo de teste para o reforço da vacinação contra a doença.