7h30 - Em Macau, não há registou de uma única pessoa infectada há já 13 dias



Por isso, as autoridades do território decidiram reabrir os espaços de entretenimento.



A partir de quarta-feira, em Macau, volta a ser possível ir ao cinema, a ginásios ou a bares e discotecas.





Disponível a partir de hoje a modalidade "Casa Aberta" para quem tem 16 ou mais anos

Gouveia e Melo insultado por grupo de negacionistas em Odivelas

Mais de 153 mil jovens foram vacinados neste fim de semana, da faixa etária dos 16 e 17 anos.Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade "Casa Aberta" é necessário que o utente aceda ao portal criado para o efeito e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado.Mais de 159 mil adolescentes, entre os 12 e os 15 anos já agendaram a vacina covid-19, para os próximos fins de semanaNo total há cerca de 400 mil elegíveis para esta faseA primeira dose deve ser administrada nos fins-de-semana de 21 e 22 de agosto, e de 28 e 29 de agosto. A segunda fica para 11, 12, 18 e 19 de setembro .De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, morreram mais 13 pessoas com Covid-19 e há mais 2.217 novos casos de infeção.Desde o início da pandemia já morreram mais de 17mil pessoas e foram contabilizados mais de 1 milhão de infeções.Nas enfermarias estão internados 744 doentes com Covid-19, mais 17 em relação ao boletim anterior.Há 157 nos Cuidados Intensivos, menos 4 do que no anterior boletim.Cerca de 30 manifestantes chamaram assassino ao coordenador do plano de vacinação. Em resposta, o vice-almirante disse que o negacionismo e o obscurantismo é que são os verdadeiros assassinos.