11h46 - Governo do Irão negoceia compra de vacinas a países europeus



O Irão iniciou negociações com países europeus para comprar vacinas contra a covid-19, depois de uma proibição inicial decretada pelo líder supremo, Ali Khameni, anunciou hoje o vice-ministro da Saúde, Alireza Raisi.



"Iniciámos negociações com um ou dois países europeus para obter as vacinas Pfizer e Moderna e, se tudo correr bem, iremos definitivamente importá-las", disse Raisi, citado pela agência noticiosa iraniana Isna, que não especifica os países.



A medida surge na sequência da crítica pública generalizada à decisão de não importar vacinas dos Estados Unidos e países europeus, que os iranianos dizem ser uma das razões para o ritmo lento da campanha de imunização e do atual pico de infeções e mortes, segundo a EFE.



Em janeiro, Khamenei proibiu a importação de vacinas norte-americanas e britânicas, com o argumento de que esses países, com os quais o Irão tem relações tensas, poderiam procurar contaminar outras nações com os seus produtos contra a pandemia.







11h20 - Timor-Leste com mais dois mortos e 235 novos casos nas últimas 24 horas



Timor-Leste registou hoje mais dois óbitos de pessoas infetadas pelo SARS-Cov-2, elevando para 48 o total de mortes desde o início da pandemia, e mais 235 casos registados em todo o país.







10h52 - Austrália permanecerá em confinamento até atingir 70 por cento da população vacinada, diz primeiro-ministro



A Austrália permanecerá em confinamento até que pelo menos 70 por cento da população esteja totalmente vacinada contra a Covid-19, mas a partir daí terá de começar a conviver com o vírus, disse o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, este domingo.



Nas últimas 24 horas o país registou um recorde de infeções, com 914 novos casos reportados, enquanto Estados como Nova Gales do Sul, Vitória e o Território da Capital da Austrália permanecem sob um confinamento restrito.



“Não podemos viver com confinamentos para sempre e em algum momento teremos de fazer uma inversão de marcha, e isso será feito nos 70 por cento [de população vacinada]”, disse Morrison durante uma entrevista televisiva.



“Os confinamentos não são uma forma sustentável de lidar com o vírus e é por isso que temos de chegar às metas de 70 e 80 por cento, para que possamos começar a conviver com o vírus”, acrescentou o primeiro-ministro australiano.



Os dados do Ministério da Saúde australiano revelam que apenas cerca de 30 por cento da população com mais de 16 anos está totalmente vacinada.





08h27 - Ouvir o Infarmed. PSD não quer decisão somente política sobre uso de máscaras





O PSD considera que a continuidade ou o fim do uso obrigatório de máscara "não é exclusivamente do foro político", por ter consequências para a saúde pública e, por isso, quer que a decisão tenha sustentação científica.



O PSD quer ouvir, com urgência, os especialistas da Direção-Geral da Saúde sobre o uso obrigatório de máscaras. Por isso, solicitou ao Governo que agendasse uma reunião do Infarmed.



Esta posição surge depois de, na passada sexta-feira, a Ministra da Presidência ter dito que o fim do uso obrigatório de máscara nos espaços públicos será decidido na Assembleia da República.





08h25 - Dez centros de vacinação da Grande Lisboa estão fechados neste domingo



Dez dos 38 centros de vacinação da Grande Lisboa estão hoje fechados. Algumas antecipações para ontem e a concentração de marcações noutros centros justificam os encerramentos.



A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo avançou à RTP que apenas 28 locais de vacinação estarão a funcionar, este domingo, na região.





07h17 - Reverendo Jesse Jackson hospitalizado após teste positivo





O reverendo Jesse Jackson, ativista de direitos civis norte-americano, figura emblemática da luta pelos direitos cívicos, foi hospitalizado com a mulher em Chicago, nos Estados Unidos, após ter tido resultado positivo no teste de covid-19, foi hoje anunciado.



Jesse Jackson, de 79 anos, está vacinado contra a covid-19, tendo recebido a primeira dose da vacina em janeiro.





03h57 - China deteta 32 novos casos, quatro por contágio local





A China identificou 32 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, quatro dos quais por contágio local, indicou hoje a Comissão de Saúde do país.



Os quatro casos locais foram detetados no município de Xangai e na província de Jiangsu (leste), onde começou o atual surto.



Os restantes 28 casos dizem respeito a viajantes oriundos do exterior, diagnosticados nos municípios de Pequim, Xangai e Tianjin e nas províncias de Guangdong, Henan, Hubei, Sichuan e Yunnan.