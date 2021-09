Mais atualizações

07h49 - Índia com o maior crescimento de casos dos últimos dois meses



Foram registadas mais 47.092 infeções e morreram 509 pessoas.

Centenas de milhares de mortes foram já evitadas na União Europeia (UE) devido à vacinação anticovid-19, estima o Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) , quando a variante Delta do SARS-CoV-2 representa 96% dos novos casos."No que toca ao impacto das vacinações na mortalidade, ainda não fizemos estudos específicos, mas [...] durante a última vaga, entre dezembro e abril, houve uma mortalidade média de 50 a 100 mortes por milhão e agora, no pico da atual vaga que é substancial em termos de número de casos, a mortalidade é inferior a 10 por milhão", indica o diretor do departamento de Vigilância do ECDC, Bruno Ciancio, em entrevista à agência Lusa.Numa altura em que a UE já superou as 250 milhões de pessoas totalmente vacinadas, o especialista acrescenta que "os cálculos aproximados indicam que, até agora, as vacinas conseguiram provavelmente evitar algumas centenas de milhares de mortes"."Estes não são cálculos exatos e precisamos de fazer uma análise adequada que ainda não é possível porque as vacinações ainda são recentes, [...] mas a estimativa geral mostrará que temos menos centenas de milhares de mortes" na UE e Espaço Económico Europeu, assinala.

Covid-19. Terceira dose da vacina para pessoas com imunossupressão maiores de 16 anos

Vacinação praticamente completa acima dos 65 anos

A Direção-Geral da Saúde recomenda a terceira dose da vacina contra a Covid-19 a pessoas com imunossupressão, maiores de 16 anos.Esta recomendação inclui pessoas com VIH, que fizeram transplantes, doentes oncológicos e portadores de outras doenças autoimunes.Nestes casos a, terceira dose da vacina pode ser administrada três meses após a segunda dose, mediante prescrição do médico assistente.Prevê-se que a vacinação vá incluir menos de 100 mil utentes nos centros de saúde.De acordo com Graça Freitas, os médicos assistentes já poderão fazer esta prescrição, "como já fazem para outras patologias e como já fizeram no passado e as pessoas serão vacinadas" nos centros de saúde.Os "centros de saúde terão capacidade de as vacinar”, assegura."Serão certamente menos de 100 mil pessoas" que estarão em condições de receber esta dose adicional das vacinas de mRNA da Pfizer e da Moderna."Isto não é um reforço. É uma dose adicional de vacina, porque pode ter acontecido que, na altura em que estas pessoas foram vacinadas, não estivessem com o seu sistema imunitário com capacidade de reagir à vacina", explicou.Quanto aos idosos, Graça Freitas referiu que a indústria farmacêutica ainda não submeteu o respetivo processo de autorização à Agência Europeia do Medicamento (EMA) e a situação ainda está a ser estudada.O presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública, aplaude a decisão da DGS de dar mais uma dose de vacina a quem tem imunossupressão.Diz ainda que fica aberta a porta para alargar a terceira dose da vacina a outros grupos de risco.A decisão segue o que foi anunciado também pela ECDC. O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) não recomenda uma terceira dose para reforço da vacinação contra a covid-19 na União Europeia (UE), admitindo apenas este cenário para pacientes imunodeprimidos, como recetores de transplante."De momento, não há absolutamente nenhuma prova que mostre que a terceira dose é necessária para todos. A nossa posição é de que, basicamente, as pessoas que provavelmente nunca responderão ao ciclo de vacinação com duas doses podem precisar realmente de uma terceira dose, mas não como um reforço, antes como uma conclusão do seu ciclo inicial e estou a falar de pessoas que são imunodeprimidas", afirma o diretor do departamento de Vigilância do ECDC, Bruno Ciancio.Por faixas etárias, o maior crescimento em relação à semana anterior registou-se nos jovens entre os 12 e os 17 anos, estando agora vacinados com pelo menos uma dose 461.578 (74%), percentagem que baixa para os 07% no que se refere à vacinação completa.Em relação ao grupo entre os 18 e 24 anos, 643.324 (82%) também já iniciaram a sua vacinação e 393.499 (50%) já a completaram, indica o relatório.Segundo os dados da DGS, a quase totalidade dos idosos com 65 ou mais anos -- 99%, mais de 2,3 milhões - tem a vacinação completa, assim como 96% das pessoas entre os 50 e 64 anos (2.079.384).