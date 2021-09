Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









8h11 - Autoeuropa retoma produção mas continua a falta de componentes devido à Covid-19



A fábrica de automóveis da Autoeuropa em Palmela retoma hoje a produção, apesar das dificuldades dos fornecedores asiáticos de semicondutores, face a medidas de confinamento devido à covid-19, disse à agência Lusa o coordenador da Comissão de Trabalhadores.



A retoma da atividade laboral na fábrica da Volkswagen tinha sido anunciada a semana passada por fonte oficial da empresa.







7h45 - Iraque limita peregrinação xiita a 40 mil fiéis estrangeiros



O governo iraquiano limitou a entrada no país a 40 mil fiéis estrangeiros para participar na peregrinação de Arbain na cidade santa de Kerbala, um dos eventos religiosos mais importantes do ramo xiita do Islão, devido à covid-19.



Segundo um comunicado oficial, este ano só será permitida a entrada de 30 mil peregrinos procedentes do Irão, país de maioria xiita, e a mais 10 mil pessoas de outras nações do mundo, para prevenir a propagação do coronavírus responsável pela pandemia.



Para participar nas cerimónias, que decorrem entre 27 e 28 de setembro, todos os visitantes estrangeiros terão de entrar no Iraque "exclusivamente" através dos seus aeroportos, e deverão apresentar um certificado negativo ao vírus realizado pelo menos 72 horas antes da entrada no país.





7h30 - Estado gastou mais de 200 milhões de euros com testes PCR feitos no privado





Os números são divulgados hoje pelo jornal Público.



Dizem respeito ao valor gasto desde março de 2020 até julho deste ano. No total, são cerca de 218 milhões de euros em mais de 3 milhões de testes.



Os valores praticados pelos laboratórios privados têm sofrido alterações ao longo da pandemia.