Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h32 - Doentes internados mais tempo com mais problemas de mobilidade e ansiedade







follow up do Hospital São João.

Os doentes com covid-19 que estiveram mais tempo internados e sujeitos a ventilação foram os que apresentaram mais problemas de mobilidade e ansiedade, revelou um estudo desenvolvido com base nas consultas dedo Hospital São João.

8h00 - Japão vai estender restrições de emergência



O Japão disse na quinta-feira que estenderá as restrições de emergência da Covid em Tóquio e outras regiões até o final deste mês para conter infeções e evitar que os hospitais sejam sobrecarregados, dizendo que é muito cedo para baixar a guarda, refere a Reuters.



O Japão luta contra uma quinta onda do vírus e, no mês passado, estendeu suas restrições até 12 de setembro para cobrir cerca de 80% de sua população.



No entanto, o número de casos graves e a pressão sobre o sistema médico não diminuíram o suficiente em Tóquio e áreas vizinhas para permitir o levantamento das restrições.



O governo estenderá as medidas até 30 de setembro, inclusive para Osaka.





7h45 - China soma 28 novos casos, todos oriundos do exterior







A China anunciou hoje ter diagnosticado 28 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, todos oriundos do exterior, depois de o país ter conseguido suprimir surtos recentes em diferentes regiões.





A mesma fonte apontou que, até à 00:00 de hoje (17:00 de quarta-feira em Lisboa), o número total de infetados ativos no país asiático se fixou em 786, entre os quais oito em estado grave.





7h30 - Pelo menos dez mortos num incêndio na Macedónia do Norte







Dez pessoas morreram na quarta-feira à noite num incêndio que deflagrou na sequência de uma explosão numa unidade de tratamento da covid-19 no noroeste da Macedónia, disseram as autoridades.







"Ocorreu uma enorme tragédia no centro covid-19 em Tetovo", disse o primeiro-ministro da Macedónia do Norte, Zoran Zaev. "Uma explosão provocou um incêndio. O incêndio foi extinto, mas perderam-se muitas vidas", lamentou Zaev, numa mensagem divulgada no Facebook.





O ministro da Saúde, Venko Filipce, indicou, também no Twitter, que o número de vítimas mortais "pode aumentar".





O incêndio ocorreu na unidade de tratamento da covid-19 no hospital de Tetovo.