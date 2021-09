Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









8h00 - Itália aperta restrições na Sicília



O ministro da Saúde da Itália assinou uma ordem executiva na sexta-feira impondo o uso obrigatório de máscaras ao ar livre na região sul da Sicília a partir de segunda-feira, num esforço para conter o aumento de casos de COVID-19 e hospitalizações.



Foi a primeira vez que o governo teve que voltar a apertar as regras em qualquer região desde o final de junho.



“Esta é a confirmação de que o vírus ainda não foi vencido e que a prioridade é continuar investindo na campanha de vacinação”, disse o ministro da Saúde, Roberto Speranza.



A Sicília notificou quase 1.700 casos na sexta-feira, o maior número entre as 20 regiões da Itália, com especialistas em saúde culpando o aumento das infeções com um número relativamente baixo de vacinações.