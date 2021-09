Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

11h07 - Austrália compra mais um milhão de vacinas da Moderna







O Governo australiano adquiriu mais um milhão de doses de vacinas da Moderna à União Europeia, de forma a acelerar o processo de vacinação contra a Covid-19.







10h18 - Diretores queixam-se que plano de recuperação covid de aprendizagens começa sem reforço de equipas



O plano de recuperação de aprendizagens perdidas durante a pandemia de vocid-19 arranca agora, mas professores e diretores dizem que não houve um reforço de recursos para este ano letivo.



“Este será um enorme desafio para as escolas, porque vamos ter de fazer mais com os mesmos recursos”, disse à Lusa o vice-presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), David Sousa.



Em causa está o Plano 21/23 Escola +, divulgado em junho pelo Ministério da Educação para apoiar os alunos na recuperação das aprendizagens perdidas durante os dois períodos de ensino à distância provocados pela pandemia de covid-19. David Sousa explicou que no passado ano letivo houve um reforço de equipas nas escolas: "Cada turma teve direito a um crédito de mais oito horas semanais".



Foi criado um programa que permitiu aos estabelecimentos de ensino contratar técnicos especializados e professores e esses contratos foram prolongados para este ano. As escolas que no ano passado não aderiram ao programa puderam fazê-lo neste, mas, além disso, “do ano passado para este não houve mais nenhum aumento”, lamentou.







9h45- África com mais 15.500 casos e 381 mortes nas últimas 24 horas



O continente africano contabilizou nas últimas 24 horas 15.500 novos casos de covid-19 e 381 mortes associadas à doença, bem como 21.697 recuperações, indicou hoje o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC).



Segundo o CDC, com estes novos números, o total de casos em África subiu para 8.024.502, enquanto o de vítimas mortais ascende agora a 202.915 e o de recuperados para 7.302.535.



A região da África Austral é a região mais afetada do continente, com 3.797.912 casos e 105.699 óbitos associados à covid-19. Nesta região, encontra-se o país mais atingido pela pandemia, a África do Sul, que contabiliza 2.854.234 casos e 84.751 mortes.



O Norte de África, que sucede à África Austral nos números da covid-19, atingiu hoje 2.437.679 infetados e 65.295 mortes associadas à doença.





9h13 - Protestos no Mónaco



Pela terceira vez numa semana, várias centenas de pessoas foram às ruas do Mónaco este sábado para protestar contra as medidas de saúde do governo, num país não acostumado a movimentos sociais, observou a AFP.



Agrupados por trás de uma grande faixa com a frase sobriamente "Não ao passe sanitário e à obrigação de vacinação", os manifestantes, entre 450 e 500 segundo a polícia, marcharam sob o olhar espantado dos moradores e turistas.



Autorizada pelas autoridades públicas, esta manifestação ruidosa mas muito civilizada, respeitou o tempo concedido pelas autoridades de uma hora. Todos os participantes usaram máscara, imposta ao ar livre a qualquer pessoa com mais de 5 anos de idade em todo o Principado.





8h50 - Certificado de vacinação gera nova mobilização em França



Dezenas de milhares de manifestantes saíram às ruas de várias cidades da França no sábado pela nona semana consecutiva para denunciar o passe de saúde, na véspera da entrada em vigor da obrigação de vacinação para profissionais de saúde.



Em Lille (norte), Clermont-Ferrand (centro) ou Paris, auxiliares de enfermagem, enfermeiras ou fisioterapeutas juntaram-se às procissões para denunciar esta medida que lhes será imposta a partir da próxima quarta-feira, sob pena de serem suspensos.





8h25 - Banguecoque reabrirá suas portas para turistas vacinados em outubro



A Tailândia planeja reabrir Banguecoque para visitantes vacinados em outubro, disseram as autoridades, enquanto o reino busca salvar a indústria do turismo atingida pela pandemia.



Viajantes estrangeiros totalmente vacinados poderão viajar para Banguecoque e outras quatro províncias sem ter que passar por uma quarentena de duas semanas num hotel, de acordo com a Autoridade de Turismo.





8h00 - China soma 46 novos casos, 20 por contágio local



A China anunciou hoje ter registado 46 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, 20 dos quais por contágio local.

Os 20 casos de contágio local foram diagnosticados na província de Fujian (sudeste), num surto que está a afetar sobretudo as cidades de Putian, com 19 casos, e de Quanzhou, com um caso.