Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI





10h02 - Vacinação na Feira passa do Europarque para Patronato de Lamas







A vacinação contra a Covid-19 em Santa Maria da Feira funcionará pela última vez no centro de congressos Europarque a 26 de setembro, transferindo-se depois para o Patronato de Santa Maria de Lamas, adianta a agência Lusa.



O dispositivo que centraliza a inoculação contra o vírus SARS-CoV-2 nesse concelho do distrito de Aveiro já reduziu o seu horário de atividade dada a presente diminuição da procura, mas até ao dia 26 continuará a funcionar no edifício da freguesia de Espargo, agora em regime de porta aberta para maiores de 12 anos. No dia 27 deslocar-se-á com uma estrutura mais pequena para a localidade de Santa Maria de Lamas.





"Chegámos a equacionar manter o dispositivo no Europarque num formato mais reduzido, mas isso ia hipotecar uma série de eventos que estão agendados para lá e, por isso, decidimos que o melhor era transferir a estrutura para outro local", disse à Lusa fonte da Câmara da Feira.





9h37 - Rússia com mais 18.178 casos e 719 mortes





A Rússia registou mais 18.178 casos (por comparação a 18.554 casos no dia anterior) e 719 mortes.







7h53 - Brasil registou 293 mortes e 10.615 casos de infeção nas últimas 24 horas



O Brasil registou 293 mortes associadas à covid-19 e 10.615 novos casos de infeção nas últimas 24 horas, elevando o número total de mortes para 586.851 e o número de pessoas infetadas para quase 21 milhões.







Máscaras deixam de ser obrigatórias na rua





Situação do país no relatório divulgado no domingo





Este domingo foram registados mais 911 casos de covid-19 e oito mortos em Portugal. Segundo o boletim epidemiológico registam mais 82 casos ativos, 821 recuperados e menos 595 contactos em vigilância.



Há mais 324 casos em Lisboa e Vale do Tejo, 295 no Norte, 118 no Centro, 98 no Algarve e 42 no Alentejo. Na Madeira registaram-se 20 novos casos e nos Açores 14.



Internamentos voltam a aumentar: há mais 17 doentes em enfermaria. Menos um em cuidados intensivos.







36 mil vacinas administradas este domingo



O uso de máscara no exterior deixa de ser obrigatório a partir de hoje, 318 dias depois, passando a ser facultativo e recomendado em algumas situações, como os aglomerados de pessoas.Esta obrigação durou, no total, 318 dias, desde a aprovação da lei, em 28 de outubro de 2020, em plena pandemia de covid-19, e foi sendo sucessivamente renovada pelo parlamento, o que não acontecerá agora.Assim, o fim do uso obrigatório de máscaras em espaços públicos exteriores acontece no dia em que caduca o último diploma aprovado pelo parlamento e promulgado pelo Presidente da República, em 11 de junho, por um período de 90 dias, não tendo a Assembleia da República proposto a sua renovação.