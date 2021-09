Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h19 - Certificados de vacinação emitidos por países terceiros reconhecidos para viagens aéreas



Os certificados de vacinação e de recuperação emitidos por países terceiros passam a ser reconhecidos para viagens aéreas, deixando de ser exigido teste negativo e quarentena quando esta seja aplicável em função da respetiva origem, anunciou hoje o Governo.



"No âmbito das medidas de combate à pandemia da doença covid-19 aplicadas ao tráfego aéreo, o Governo determinou que passam a ser reconhecidos, em condições de reciprocidade e desde que cumpram determinados requisitos, os certificados de vacinação e de recuperação emitidos por países terceiros, a cujos respetivos titulares tenham sido administradas vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (Janssen, AstraZeneca, Moderna, Pfizer)", refere numa nota à comunicação social.



Nesses casos, esclarece o Governo, "deixa de ser exigida a apresentação de teste com resultado negativo no momento do embarque ou na entrada em território nacional dos cidadãos oriundos desses países, que passam também a estar dispensados de cumprir quarentena quando esta seja aplicável em função da respetiva origem".



Com exceção dos Estados-membros da União Europeia e países associados ao Espaço Schengen, do Brasil, dos Estados Unidos, do Reino Unido e dos países e regiões administrativas cuja situação epidemiológica está de acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho, de 30 de junho de 2020 - cuja lista passa agora a incluir o Uruguai e exclui a Albânia, a Arménia, o Azerbaijão, o Brunei, o Japão e a Sérvia.





8h15 - China regista mais 46 casos, 31 por contágio local



A China registou hoje 46 novos casos de covid-19, 31 dos quais por contágio local, diagnosticados na província de Fujian, na província de Yunnan, no sudeste da China.







EUA realizam cimeira virtual sobre a Covid-19 à margem da Assembleia Geral da ONU



O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai realizar uma cimeira virtual sobre a Covid-19 na quarta-feira, à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, anunciou a Casa Branca.



"Este encontro tem como objetivo expandir e fortalecer os nossos esforços conjuntos" e "alinhar com uma visão comum para derrotar a covid-19", adiantou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, em comunicado, citado pela agência France Presse (AFP).



O encontro basear-se-á em reuniões anteriores de líderes e ministros mundiais do G7 ou do G20 e será realizada um dia depois de Joe Biden discursar na Assembleia Geral da ONU.



A Casa Branca disse esperar que os participantes aumentem as suas ambições de vacinação, disponibilidade de testes e medicamentos, que desenvolvam um "mecanismo de financiamento sustentável para a segurança sanitária e a liderança global para ameaças emergentes" e fixem objetivos comuns.







OMS. Menos vacinas em África podem abrir caminho a novas variantes





A diminuição de remessas de vacinas enviadas para os países africanos está a colocar em causa as metas pretendidas pela Organização Mundial de Saúde. A escassez global de vacinas forçou a Covax a reduzir a entrega para 470 milhões de doses o que implicará vacinar apenas 17 por cento da população até ao fim do ano em vez dos 40% estimados. A OMS alerta que África pode tornar-se uma fábrica de variantes.