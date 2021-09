Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

7h55 - Farmacêutica francesa Sanofi interrompe desenvolvimento de vacina de RNA mensageiro



A farmacêutica francesa Sanofi anunciou hoje que vai parar o desenvolvimento da sua vacina de RNA mensageiro.



Apesar dos resultados interinos positivos para o ensaio da fase 1-2 da sua vacina, a Sanofi acredita que seria demasiado tarde para chegar ao mercado, quando um total de 12 mil milhões de doses de vacina Covid terão sido produzidas até ao final do ano.





7h30 - DGS lança guia para promover vigilância da saúde mental dos trabalhadores



A Direção-Geral da Saúde (DGS) lança hoje um guia de boas práticas e de vigilância dos riscos de saúde mental a que os trabalhadores estão sujeitos e que foram potenciados com o teletrabalho imposto pela pandemia.



"A situação da covid-19 e todas as consequências de termos estado em confinamento, com o trabalho isolado e à distância, acabou por ocasionar um certo grau de alteração ao nível das perturbações mentais e veio potenciar este tipo de situação", disse à Lusa o responsável do grupo de peritos que elaborou o documento técnico, no âmbito do Programa Nacional de Saúde Ocupacional (PNSOC).



Segundo José Rocha Nogueira, "estimativas conservadoras" indicam que entre "20% a 50% dos trabalhadores que estejam em determinadas condições de trabalho podem vir a desenvolver perturbações psicológicas" relacionadas com a sua atividade laboral.