07h56 - OMS pede que países americanos apoiem acordo para enfretar futuras pandemias



O diretor-geral das Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pediu hoje aos países americanos que apoiem um acordo "juridicamente vinculativo" para enfrentar futuras pandemias, devido ao forte impacto da covid-19 na região, no último ano e meio.



"Há um consenso global emergente em torno da ideia de um acordo internacional juridicamente vinculativo sobre a preparação e resposta às pandemias", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, numa mensagem pré-gravada dirigida à Organização dos Estados Americanos (OEA).



O dirigente considerou que este mecanismo poderá fornecer um "quadro geral para a segurança da saúde global" e defendeu a cooperação internacional como "a única forma de enfrentar uma ameaça global".







07h36 - Lojas e restaurantes sem restrições e discotecas e bares reabrem hoje



As lojas e restaurantes deixam de estar sujeitas a restrições de horários e de limitação de clientes a partir de hoje, no âmbito da terceira fase do desconfinamento, que prevê também a reabertura de bares e discotecas.



A última fase do plano de levantamento das medidas impostas para a controlar a pandemia entra hoje em vigor, no dia em que Portugal continental passa também a estar em situação de alerta, o nível de resposta a situações de catástrofe mais baixo previsto na Lei de Base da Proteção Civil e que vigorou até às 23:59 de 31 de outubro.



Na prática, os estabelecimentos comerciais, restaurantes, cafés e a generalidade do comércio deixam de estar limitados a um número máximo de clientes ou de pessoas por grupo, sendo também levantadas as restrições aos seus horários de funcionamento.



Os espaços de diversão noturna, encerrados desde março de 2020 devido à pandemia de covid-19, podem voltar a funcionar, numa altura em que o país está prestes a atingir os 85% dos residentes com a vacinação completa.



O uso de máscara mantém-se obrigatório nos transportes públicos, nas Lojas de Cidadão, nas escolas (exceto nos espaços de recreio ao ar livre), nas salas de espetáculos, nos cinemas, nas salas de congressos, nos recintos de eventos, nos serviços de saúde e nas estruturas residenciais para idosos, assim como nos espaços comerciais com área superior a 400 metros quadrados, incluindo centros comerciais.



Os clientes dos restaurantes e os hóspedes dos hotéis deixam de ter de apresentar o certificado de vacinação ou o teste negativo à covid-19, o mesmo acontecendo para as aulas de grupo em ginásios e para o acesso a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos, termas e spas.



A entrada nos bares e nas discotecas fica dependente da apresentação do certificado, mas apenas para clientes, já que os trabalhadores e fornecedores estão dispensados desta regra.



Acaba também hoje a recomendação de teletrabalho, sem prejuízo da manutenção do desfasamento de horários, e é eliminada a regra que impunha a testagem em empresas com mais de 150 trabalhadores no mesmo local de trabalho.





Portugal registou na quinta-feira mais mais 7 mortos e 749 novos casos de covid





Os internamentos foram menos 20 em enfermaria, num total de 366, e menos 2 em unidades de cuidados intensivos, para o total de 66.





Das última horas, o Brasil contabilizou 627 mortes e 27.527 infeções pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, mantendo a tendência de queda nos indicadores da pandemia, informou hoje o executivo brasileiro.



O país sul-americano, com 213 milhões de habitantes, totaliza agora 596.749 óbitos devido à covid-19 e 21.427.073 diagnósticos positivos da doença, segundo dados do último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde.



No mês de setembro, o Brasil registou o menor número de mortes (16.336) e casos (650.203) de covid-19 mensais de 2021.