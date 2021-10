Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h40 - Brasil regista 506 mortes em 24 horas e ultrapassa 597 mil óbitos



O Brasil ultrapassou hoje a barreira de 597 mil óbitos (597.255) devido à covid-19, após ter contabilizado 506 mortes nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro.



Face ao número de contágios, o país contabilizou 18.578 entre quinta-feira e hoje, um total de 21.445.651 diagnósticos positivos de Sars-CoV-2 desde o início da pandemia, registada oficialmente no Brasil no final de fevereiro do ano passado.



Contudo, os números hoje divulgados são parciais, uma vez que o Estado de Rondônia não conseguiu comunicar atempadamente os registos da doença das últimas 24 horas devido a problemas técnicos, situação que vem sendo recorrente nas últimas semanas.





8h00 - Empresas com apoio à retoma caem quase 60% em setembro para 2.168



O número de empresas a beneficiar do apoio à retoma está em queda há cinco meses e em setembro caiu quase 60% face a agosto, para 2.168, revelam as estatísticas mensais publicadas pela Segurança Social.



Também o número de trabalhadores abrangidos pelo apoio extraordinário à retoma progressiva registou uma queda de 59,1% em setembro face ao mês anterior, para 13.816.



Por sua vez, o valor pago às empresas caiu 58,2%, totalizando 6,54 milhões de euros em setembro.



Os dados disponibilizados mostram ainda que o número de empresas abrangidas pelo apoio à retoma progressiva está em queda desde abril, mês em que a medida abrangia 27.939 empresas e 190.547 trabalhadores.



Desde o início do ano, foram abrangidas pelo apoio à retoma mais de 40 mil empresas e cerca de 295 mil trabalhadores, a que corresponde o montante global de 443,7 milhões de euros de euros pagos.