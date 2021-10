Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

8h30 - Nova Zelândia aumenta as restrições nas fronteiras



A Nova Zelândia anunciou um fortalecimento das medidas restritivas nas fronteiras, uma vez que novos casos de Covid-19 foram registrados em áreas do arquipélago até agora poupadas.



"Estamos a introduzir a exigência de que os passageiros aéreos com 17 anos ou mais, que não sejam cidadãos da Nova Zelândia, sejam totalmente vacinados para entrar na Nova Zelândia", disse Christ Hipkins, Ministro do Controle de Combate ao Covid-19.





8h15 - China deteta 28 novos casos





A China disse hoje ter identificado 28 novos casos de covid-19, dos quais apenas dois por contágio local, diagnosticados na cidade de Harbin, na província de Heilongjiang, no norte do país, e na província de Fujian, no sudeste.







Os restantes 26 casos positivos foram diagnosticados em viajantes oriundos do exterior em Yunnan (sul), Xangai (leste), Fujian (sudeste), Guangzhou (sul), Liaoning (nordeste), Jilin (nordeste) e Shandong, (leste).