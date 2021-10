Mais atualizações

Pfizer pede autorização para vacinar crianças dos 5 aos 11 anos nos EUA

Sobe para 93 o número de infetados em surto no lar de Arouca

O consórcio farmacêutico Pfizer/BioNTech solicitou na quinta-feira a autorização para uso de emergência da sua vacina contra a covid-19 em crianças entre os 5 e 11 anos nos Estados Unidos.O pedido do consórcio germano-americano foi apresentado ao regulador dos medicamentos nos EUA (Food and Drug Administration, FDA na sigla em inglês), que pode levar semanas a dar luz verde.Caso seja aprovada a sua autorização, cerca de 28 milhões de crianças podem ser vacinadas, e este será o primeiro fármaco contra a covid-19 a ser autorizado no país para menores de 12 anos.A Pfizer salientou, através de uma publicação na rede social Twitter, que este é um "passo importante" na luta contra a covid-19, numa altura em que os novos casos em menores nos Estados Unidos continuam elevados.O consórcio propõe administrar nas crianças daquela faixa etária um terço da dose normalmente aplicada em adultos.No final de setembro a Pfizer/BioNtech tinha revelado, nos resultados preliminares para a FDA, que havia uma resposta imunológica "robusta" nos ensaios clínicos com um terço da dose em crianças.Em maio, os Estados Unidos e o Canadá foram os primeiros países a aprovar a vacina da Pfizer a adolescentes com 12 ou mais anos e no mesmo mês a Agência Europeia de Medicamentos aprovou também a sua administração em menores entre os 12 e os 15 anos, embora cada país da União Europeia (UE) esteja a avançar a um ritmo diferente.A China permite a vacinação com a Sinovac a partir dos três anos e o Chile autoriza a partir dos seis anos.São mais 19 do que os casos detetados no início. Há 82 utentes e 11 funcionários positivos.Continuam internados três idosos e dois morreram.O surto, detetado na segunda-feira, terá começado depois da ida a casa de 30 utentes.