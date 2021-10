Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI









9h20 - China deteta 24 novos casos, todos oriundos do exterior



A China detetou 24 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.



A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 731, entre os quais um encontra-se em estado grave.



Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 96.398 casos da doença e 4.636 mortos.







8h51 - Centro Hospitalar Lisboa Central alarga consulta pós-covid aos centros de saúde



O Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC) vai alargar a consulta pós-covid e a referenciação aos centros de saúde para dar resposta aos doentes identificados pelos médicos de família como tendo sequelas da covid-19.



A Clínica de Atendimento Pós-covid (CAP-Covid) do CHULC, com sede no Hospital de Santa Marta, surgiu em maio para dar uma resposta aos doentes com covid-19 que estiveram internados no centro hospitalar e que apresentem sequelas da doença, com grandes limitações.



“Falamos, por exemplo, de pessoas de 50 a 52 anos que estão na sua vida ativa completa e que não conseguem voltar ao trabalho, ou que mesmo voltando ao trabalho, a partir de duas, três quatro horas de atividade laboral mantêm a sua fadiga intensa o que limita a sua capacidade”, disse à agência Lusa Neuza Reis, coordenadora da área de enfermagem da clínica.



Agora, com a redução de novos casos, é possível abrir a consulta e a referenciação aos centros de saúde para dar resposta aos doentes identificados pelos médicos de família como tendo sequelas consideradas de ‘long covid’, sejam respiratórias, neurocognitivas ou cardiovasculares, acrescentou Miguel Toscano Rico, responsável pela CAP-Covid.



"A missão desta clínica de atendimento pós-covid é darmos resposta a estes doentes, mesmo aquelas pessoas que tiveram formas fruste da doença", realçou o médico internista.



Segundo Neuza Reis, a clínica já está organizada para abranger todos os centros de saúde da Área Metropolitana de Lisboa, com “principal foco” nos que pertencem ao CHULC.



À consulta pós-covid chegam diariamente, em média, seis a oito doentes que são avaliados inicialmente por Neuza Reis, enfermeira especialista em reabilitação, e por Miguel Toscano Rico que, consoante as necessidades do doente, podem referenciá-lo para a pneumologia, medicina física de reabilitação, cardiologia, neurologia, neuropsicologia e psiquiatria, especialidades para as quais foram criadas “vias verdes”.







8h26 - Pai da bomba atómica no Paquistão morre aos 85 anos



Abdul Qadeer Khan, pai da bomba atómica no Paquistão e considerado herói nacional, morreu aos 85 anos, após ter testado positivo à covid-19 e ter sio hospitalizado várias vezes desde agosto, anunciaram hoje as autoridades paquistanesas.



Admirado por fazer do país a primeira potência nuclear islâmica, mas acusado de distribuir ilegalmente tecnologia para o Irão, Coreia do Norte e Líbia, o cientista nuclear paquistanês morreu após ser transferido para o hospital KRL devido a problemas pulmonares, segundo a televisão publica paquistanesa PTV.



Abdul Khan já tinha estado neste hospital em agosto, depois de ter testado positivo à covid-19, tendo sido enviado para casa onde o seu estado de saúde se agravou na manhã de hoje.







8h00 - Alcoitão trata há mais de um ano sequelas graves deixadas pela doença



Os sobreviventes da forma grave da covid-19 que ficam com sequelas de imobilidade resultantes de internamentos longos em cuidados intensivos recuperam na generalidade "bastante bem" e retornam à sua vida normal, disse à Lusa o fisiatra Jorge Jacinto.



Diretor do Serviço de Adultos do Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, no concelho de Cascais, Jorge Jacinto tem acompanhado desde o início da pandemia as vítimas que ficaram com sequelas graves da doença, que já matou mais de 18 mil pessoas em Portugal.



Estes doentes, com idades entre os 40 e os 70 anos, são referenciados para Alcoitão, um equipamento da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pelos cuidados especializados que disponibiliza de Medicina Física e de Reabilitação, em regime de internamento e ambulatório.



Ali chegam sem andar, com muita fadiga, dificuldades em respirar e alguns apresentam alterações cognitivas por terem estado em "comas prolongados", que afetaram o sistema nervoso central, que necessitam de intervenção a nível da neuroreabilitação e da neuropsicologia.



São sequelas que existem nos doentes que passam meses ou semanas em unidades de cuidados intensivos imóveis, mas também da própria doença que em algumas situações também afeta a parte muscular de "uma forma importante", disse o médico, apontando ainda casos de sequelas na fala, na deglutição, na sequência de estarem ligados a ventiladores com tubos endotraqueais, que precisam de um treino específico para recuperar.



Dos casos acompanhados até agora em Alcoitão nenhum necessitou de reinternamento para reabilitação: "Desde que o doente não tenha tido uma sequela do sistema nervoso central para lá das sequelas da imobilidade normalmente é um doente que recupera muito bem e que fica autónomo e retorna à sua vida", explicou.



Às vezes, a recuperação não é tão rápida como seria de esperar, mas é por causa da tolerância ao esforço que é uma das condições que fica afetada de forma mais prolongada.



Para estes doentes, o centro desenvolveu um projeto de intervenção em grupo para reeducação ao esforço que assenta em duas grandes áreas: a força muscular e a tolerância ao esforço.



"É um trabalho aeróbio para melhorar a capacidade dos doentes de tolerar as tarefas do dia a dia", a nível cardiovascular e respiratório, explicou.



O tempo médio de internamento em Alcoitão é de cerca de dois meses, mas depende dos casos: "Se o doente evolui muito rapidamente e já tem um grau de autonomia que lhe permite passar ao tratamento ambulatório é o ideal, até porque são doentes que normalmente quando vêm para aqui já estão fora de casa há muitos meses e o fator emocional e psicológico é muito importante nestas situações".



"Se o doente estiver no seu meio, vai estar claramente mais feliz e mais motivado para continuar o tratamento", notou.



No regime de ambulatório, o fim do tratamento depende muito da capacidade de cada doente. Idealmente, termina quando o doente diz que já consegue fazer a vida que tinha antes de ter adoecido.



A fisioterapeuta Bárbara Duarte acompanha os doentes em ambulatório, num pequeno ginásio, onde em sessões de 45 minutos, lhes dá um treino de recondicionamento cardiovascular, com recurso a uma passadeira e uma bicicleta, e um treino de fortalecimento muscular.



"Estes exercícios normalmente só envolvem o peso do corpo, que é o suficiente para a pessoa sentir algum estímulo e sentir melhorias", disse Bárbara Duarte, explicando que "é importantíssimo" os doentes voltarem a recuperar a força muscular e a capacidade de tolerância de esforço que perderam durante a doença.





Ponto da situação