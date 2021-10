Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações

VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO EM PORTUGAL. CLIQUE AQUI



VEJA A INFOGRAFIA COM TODOS OS DADOS ATUALIZADOS DA SITUAÇÃO NO MUNDO. CLIQUE AQUI







7h40 - Timor-Leste vai começar a vacinar jovens entre 12 e 18 anos



O primeiro carregamento de vacinas da Pfizer enviadas para Timor-Leste, para serem administradas em jovens entre os 12 e os 18 anos, é oficialmente entregue ao governo de Timor-Leste, esta segunda-feira.







As 100.620 doses, financiadas pelo governo dos Estados Unidos e enviadas para Timor-Leste com o apoio da UNICEF e através do mecanismo multilateral COVAX, vão começar a ser utilizadas em todo o país ainda esta semana.





7h15 - China deteta dois casos locais e 22 importados nas últimas 24 horas



A China detetou 24 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, dois por contágio local em Xi`an, na província de Shaanxi, e os restantes oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.



Os restantes 22 casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro, no município de Xangai (leste) e nas províncias de Shandong (leste), Yunnan (sul), Guangdong (sudeste), Sichuan (centro) e Shaanxi (centro).



A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 516, um dos quais em estado grave.





Arranca hoje vacinação em simultâneo da covid-19 e da gripe

A vacinação, em simultâneo, contra a gripe e a 3.ª dose da covid-19 arranca esta segunda-feira em Portugal continental. A Direção-Geral da Saúde (DGS) prevê vacinar cerca de dois milhões de pessoas.







A diretora-geral da Saúde Graça Freitas garantiu, na sexta-feira, que está “tudo preparado” para a coadministração das duas vacinas a pessoas com 65 ou mais anos a partir de hoje. A vacinação em simultâneo visa otimizar os esquemas vacinais recomendados.



A DGS avançou que os dados disponíveis analisados pela Comissão Técnica de Vacinação contra a covid-19, que incluem os resultados da reunião do grupo de peritos da Organização Mundial da Saúde em matéria de vacinação, mostram que existe um perfil de segurança aceitável após a toma das duas vacinas.



Os estudos para já indicam que se mantem a eficácia de ambas as vacinas, não havendo, até à data, evidência de alteração da resposta imunológica.





A administração da terceira dose da vacina contra a covid-19 está a decorrer em Portugal, com prioridade aos idosos com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados abrangendo, nesta fase, as pessoas com 65 ou mais anos.



O mais recente boletim epidemiológico aponta para mais nove vítimas mortais da covid-19 em 24 horas. Há 465 novos casos.



Estão internadas mais 10 pessoas, num total de 295 internados. Nos cuidados intensivos estão mais duas pessoas, para um total de 61.