Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

10h17 - Polónia com mais de 5000 mil casos em apenas um dia pela primeira vez desde maio



O último relatório do país indica também que morreram 75 pessoas





9h45 - Rússia com novo recorde diário de mortes



A Rússia registou um novo recorde de mortes nas últimas 24 horas na quarta-feira, de acordo com um relatório oficial divulgado antes de uma reunião presidida por Vladimir Putin para decidir sobre possíveis restrições para conter a epidemia.



Nas últimas 24 horas, foram registadas 1.028 mortes causadas pelo novo coronavírus, um recorde, segundo registro do governo.





9h00 - Pandemia no Brasil foi entregue a pessoas "incompetentes e corruptas", diz Senador



O senador brasileiro Otto Alencar, membro da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou alegadas falhas do Governo na crise sanitária, disse hoje à Lusa que a pandemia no Brasil foi entregue a pessoas "incompetentes e corruptas".



O parlamentar afirmou não ter dúvidas de que foram cometidos vários crimes por parte do Governo e do próprio Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, a quem acusa de falta de "sensibilidade e de humanidade" perante a morte de mais de 600 mil pessoas no país devido à covid-19.



"O principal Ministério do Brasil na pandemia era o da Saúde, porque cuidava da vida, e isso foi entregue a pessoas incompetentes, inexperientes, e acima de tudo corruptas, que não tinham compromisso com a vida. Por isso é que faltou oxigénio em Manaus, faltaram kits de entubação, faltaram vacinas, só não faltou a ironia de Bolsonaro", criticou o senador.



De acordo com o rascunho de conclusão da comissão parlamentar, dado a conhecer pela BBC, aponta para a formalização de acusações contra Bolsonaro de crimes contra a humanidade.



Vacinação completa mantém-se nos 85%



Mais de 8,8 milhões de pessoas têm a vacinação completa contra a covid-19, o que equivale a 85% da população portuguesa, uma percentagem que não sofreu alterações na última semana, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).



Segundo o relatório semanal da DGS, com pelo menos uma dose estão agora quase nove milhões de pessoas, o equivalente a 87% da população, valor percentual que também se manteve inalterado na última semana.



Por grupos etários, 85% (528.704 pessoas) dos jovens entre 12 e os 17 anos têm a vacinação completa contra o coronavírus e 89% (553.084) já receberam pelo menos uma dose da vacina. 100% dos idosos dos grupos etários dos 65 a 79 anos e dos com mais de 80 anos já estão totalmente vacinados, o que representa um total de mais de 2,3 milhões de pessoas.



Depois de o país ter atingido a meta de 85% da população totalmente vacinada, o que aconteceu em 9 de outubro, está a decorrer a administração da terceira dose da vacina contra a covid-19, com prioridade aos idosos com 80 e mais anos e utentes de lares e de cuidados continuados e abrangendo, nesta fase, as pessoas com 65 ou mais anos.



Na segunda-feira, iniciou-se a administração em simultâneo das vacinas contra a gripe e a covid-19 em Portugal continental, com a DGS a prever vacinar cerca de dois milhões de pessoas nessa modalidade.

Recuperados só devem receber uma dose da vacina

A comissão técnica de vacinação insiste que os recuperados da covid-19 só devem receber uma dose da vacina.