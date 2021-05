10h07 - Alemanha baixa número de infeções para 15.685 e regista 238 mortes num dia



A Alemanha registou na sexta-feira 15.685 novas infeções por covid-19 e 238 mortes, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI), numa altura em que a incidência do vírus no país continua a baixar.



O número de contágios é inferior aos divulgados há uma semana, quando as autoridades de saúde anunciaram 18.935 novas infeções. Já o número de vítimas mortais aumentou de 232 no último sábado para as 238 de sexta-feira, de acordo com os últimos dados conhecidos.







06h24 - Índia ultrapassa pela primeira vez 4.000 mortos em 24 horas





A Índia registou pela primeira vez mais de quatro mil mortos diários devido à covid-18, elevando para 238.270 o número de óbitos desde o início da pandemia, anunciou hoje o Governo.



Nas últimas 24 horas, o país registou 4.197 mortes e 401.078 casos da doença, elevando o número total para quase 21,9 milhões.



Com 4.197 mortos registados nas últimas 24 horas, a Índia mantém-se como o terceiro país como mais mortes no mundo, atrás dos Estados Unidos e do Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde indiano e a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.





05h48 - China com sete casos em 24 horas, todos oriundos do exterior



A China detetou sete casos de covid-19, nas últimas 24 horas, todos oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.



Os casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro nas cidades de Xangai e de Tianjin (leste) e nas províncias de Zhejian (sudeste), Hunan (centro), Chongqing (centro) e Shaanxi (centro).







05h16 - EUA com 826 mortos e 47.163 casos nas últimas 24 horas



Os Estados Unidos registaram 826 mortes causadas pela covid-19 e 47.163 casos da doença nas últimas 24 horas, indicou, na sexta-feira, a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.



Desde o início da pandemia, os EUA acumularam 580.851 óbitos e 32.648.739 casos, mantendo-se como o país com mais mortes e também com mais casos no mundo.



O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, estimou que o país venha a registar mais de 600 mil mortos devido à covid-19.



04h45 - Federação Médica estima em 40 milhões necessidade de vacinas na Venezuela



A Venezuela necessita de 40 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, alertou o presidente da Federação Médica Venezuelana (FMV), sublinhando que o número de contágios no país é superior ao divulgado publicamente.



"Apenas chegaram 880 mil à Venezuela e necessitamos de 40 milhões de doses para imunizar a população venezuelana. O Governo não cumpriu a promessa de comprar dez milhões de vacinas", disse Douglas León Natera, num comunicado divulgado na sexta-feira, em Caracas.