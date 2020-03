Covid-19. A situação do novo coronavírus ao minuto no país e no mundo

Flavio Lo Scalzo - Reuters

No final de uma reunião com vários ministros, António Costa afirma que o país tem de "estar preparado para o pior, desejando que aconteça o melhor" e recordou que o número de casos em Portugal "é ainda muito inferior, se comparado com outros países europeus". Estão confirmados 41 casos em Portugal e 83 aguardam resultados laboratoriais.

14h22 – Aeroportos europeus afirmam que surto representa "crise sem precedentes"



O Conselho Internacional de Aeroportos na Europa advertiu que o surto do novo coronavírus está a tornar-se "uma crise sem precedentes" para os aeroportos europeus e previu que no primeiro trimestre haja menos 67 milhões de passageiros.



"As companhias aéreas estão a reduzir drasticamente a sua capacidade e a cancelar serviços em resposta a uma procura descendente, resultado da perda de confiança, mudanças nas políticas de viagens de empresas e medidas governamentais que direta ou indiretamente restringem a mobilidade, no âmbito dos esforços para conter a expansão do vírus", declarou o diretor-geral do organismo, Olivier Jankovec.



A epidemia de Covid-19 está a tornar-se "um golpe de proporções sem precedentes" para o setor dos aeroportos, acrescentou.







14h18 – Áustria fecha fronteiras com Itália e europeus endurecem medidas



O chanceler austríaco, Sebastian Kurz, anunciou hoje que o seu país fechou a fronteira com a Itália, admitindo apenas exceções justificadas com recomendações médicas, e ordenou a repatriação de austríacos que estejam em território italiano.



"Chegou o dia de tomar novas medidas", disse Kurz, para justificar decisões como a suspensão de aulas nas universidades e reuniões com mais de 100 pessoas (em recintos fechados) ou 500 pessoas (ao ar livre).



Espanha e Malta suspenderam todos os voos de e para Itália e vários países, como a Áustria, Reino Unido e Irlanda estão a divulgar alertas com recomendações de reserva de deslocação para todas as regiões daquele que é o país europeu com um maior número de infetados e de mortes provocados pelo novo coronavírus.



Também a Sérvia está a limitar temporariamente a entrada no seu território de viajantes provenientes de Itália, num pacote de medidas de endurecimento do combate ao vírus.



As autoridades da República Checa anunciaram o encerramento de todos os estabelecimentos escolares, enquanto a vizinha Polónia está a proibir aglomerações de pessoas e a reforçar o controlo de fronteiras.







14h17 – Município da Guarda adia Feira Ibérica de Turismo para outubro.







14h16 - Universidade da Beira Interior suspende atividades de desporto, cultura e lazer.







14h15 – Saúde24 esteve "em baixo" seis minutos, Costa promete continuar a reforçar serviço



O primeiro-ministro admitiu que a linha Saúde24 esteve hoje de manhã "seis minutos em baixo", problema que entretanto já foi resolvido, e prometeu continuar a robustecer o serviço nesta fase de resposta ao surto do Covid-19.



"Vamos escalando e robustecendo o sistema em função de um natural aumento da procura dessas informações", afirmou.







14h12 – OMS considera que ameaça de pandemia "se tornou muito real"



A Organização Mundial de Saúde considera que ameaça de pandemia se tornou muito real e lança o apelo para que os países continuem a tentar parar o novo coronavírus.

14h11 – Bolsas em queda com impacto do novo coronavírus



Donald Trump vai pedir ao Congresso norte-americano um eventual corte nos impostos sobre salários.



É uma das medidas para fazer frente à recessão económica provocada pela epidemia do novo coronavírus, que se reflete já em acentuadas quebras nos mercados financeiros.



A bolsa de Lisboa lidera as quedas europeias e os economistas alertam para os efeitos no turismo.

14h09 – Espaços culturais e desportivos encerrados no Algarve.



14h03 – Plano de contingência limita entradas nos hospitais



Só as pessoas consideradas imprescindíveis vão passar a entrar nos hospitais. É mais uma fase do plano de contenção já posta em prática em várias unidades do país.



A medida abrange estudantes, delegados de informação médica, fornecedores e estudantes. No caso dos voluntários, quase um milhão vão ser retirados. Só as pessoas consideradas imprescindíveis vão passar a entrar nos hospitais. É mais uma fase do plano de contenção já posta em prática em várias unidades do país.A medida abrange estudantes, delegados de informação médica, fornecedores e estudantes. No caso dos voluntários, quase um milhão vão ser retirados.

14h01 – Junta de Idães recebe denúncias de violação do recomendado isolamento social



As medidas de exceção fecharam escolas, fábricas e equipamentos municipais nos concelhos de Lousada e Felgueiras. Aos funcionários foi recomendada quarentena, mas há quem não esteja a cumprir o isolamento social. É o caso de Idães, freguesia no foco da infeção.



Esta freguesia do concelho de Felgueiras, com 4.500 habitantes, transformou-se num pólo de infeção. E apesar dos repetidos apelos ao isolamento social chegaram denúncias à Junta de Freguesia.

13h59 – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas reúne-se esta terça-feira para avaliar as medidas preventivas.



13h58 – Plano de Contingência Nacional leva à suspensão de eventos



O plano de contingência do Governo decretou a suspensão de eventos em espaços abertos com mais de cinco mil pessoas, e de mil se forem à porta fecha.



Nas zonas mais afetadas, como é o caso dos concelhos de Lousada e Felgueiras, estão suspensas as iniciativas que juntem mais de 150 pessoas.



No caso de o cenário se agravar, está prevista a duplicação de médicos e enfermeiros ao serviço.



13h53 – Costa diz que suspensão de voos para Itália pode vir a ser alargada



O Governo suspendeu os voos com destino ou origem nas zonas mais afetadas pela epidemia do Covid-19 em Itália. Mas na manhã desta segunda-feira ainda houve partidas e chegadas destas viagens no aeroporto de Lisboa.

13h49 – Ryanair suspende todos os voos de e para Itália de sábado até 8 de abril



A companhia aérea Ryanair anunciou hoje a suspensão de todos os voos de e para Itália, bem como voos domésticos naquele território, até 8 de abril, depois das restrições impostas pelo Governo italiano para conter a propagação do Covid-19.



"Desde as 24:00 de 11 março até às 24:00 de 08 abril, todos os voos domésticos da Ryanair dentro do território italiano serão cancelados e a partir das 24:00 de 13 março até às 24:00 de 08 de abril, todos os voos internacionais de/para Itália serão cancelados", lê-se num comunicado enviado pela companhia aérea.



De acordo com a informação divulgada, "todos os passageiros afetados pelos cancelamentos de voos foram notificados por e-mail" e aqueles que necessitarem de regressar aos seus países podem pedir uma alteração, sem custos, para um dos voos da Ryanair programados até às 24:00 do dia 13 de março.



Os passageiros afetados pelos cancelamentos, podem optar por um reembolso total do valor dos bilhetes ou um crédito de viagem, para usar nos 12 meses seguintes, em voos da Ryanair.







13h47 – Coimbra Business School suspende atividades letivas



A Coimbra Business School decidiu hoje suspender as atividades letivas por tempo indeterminado para evitar a propagação do novo coronavírus.



"Fazemo-lo como medida cautelar, não só para proteger a sua comunidade académica, mas também para ajudar a sociedade portuguesa a conter e a controlar a expansão do vírus", disse à agência Lusa o presidente da Coimbra Business School, Pedro Costa.



Numa nota depois distribuída, a instituição de ensino realça que "tem alunos de todas as regiões do país, nomeadamente daquelas onde se têm registado até agora os maiores focos da epidemia em Portugal".







13h46 – Hospital Santo António no Porto cria "circuito próprio" para casos suspeitos



O Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP) coloca hoje em funcionamento um "circuito próprio e absolutamente independente do serviço de urgência" dedicado a casos suspeitos relacionados com o surto de Covid-19, indicou o diretor clínico daquele equipamento.



A porta de entrada deste circuito, que fica próxima da entrada da urgência geral do Hospital de Santo António, no Porto, dá acesso a um espaço onde foram montados quatro gabinetes médicos, sete espaços de isolamento e uma enfermaria.



De acordo com o responsável, as pessoas que chegarão a este espaço "entrarão por um circuito absolutamente independente do serviço de urgência" e nesse espaço farão as colheitas para análise, podendo aguardar em espaços individuais.



"Sendo o resultado positivo, há um circuito próprio para serem dirigidos ao serviço de infecciologia onde ficarão internados. Os negativos voltarão à comunidade", descreveu José Barros.

13h44 – Companhia aérea Norwegian Air Shuttle vai cancelar 3.000 voos até junho



A companhia aérea low-cost Norwegian Air Shuttle vai cancelar cerca de 3.000 voos entre março e junho, correspondendo a 15% da sua capacidade, devido à procura reduzida causada pela epidemia do novo coronavírus, foi hoje anunciado.



Num comunicado citado pela agência de notícias France-Presse (AFP), a terceira maior transportadora aérea low-cost da Europa, já em dificuldades financeiras, indicou também que vai recorrer a medidas de desemprego temporário e pediu ajuda às autoridades norueguesas.







13h43 – Museus e monumentos afetos à DGPC suspendem atividades até ao fim do mês



A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) deu orientações aos museus, monumentos e palácios na sua dependência para que fossem suspensas todas as atividades públicas, quer aconteçam em locais fechados ou abertos, no contexto do surto do novo coronavírus.







13h41 – Plano de contingência prevê redução de turmas e fecho de locais de trabalho



A redução das turmas, aumento do espaço entre os alunos, fecho de escolas e locais de trabalho e horários flexíveis e desencontrados são medidas previstas no Plano Nacional de Preparação e Resposta à Doença por novo coronavírus.



O objetivo destas medidas “é prevenir ou reduzir a transmissão nos estabelecimentos de ensino e nas comunidades onde os mesmos estão inseridos, ganhando tempo para uma melhor caracterização da situação epidemiológica e consequente intervenção e também para atrasar o pico da epidemia, por forma a melhor planear os serviços de saúde necessários para responder as fases mais críticas da epidemia", lê-se no documento.



"O encerramento de locais de trabalho pode ser considerado em epidemias de gravidade extrema", sublinha o documento, que destaca a importância da disponibilização de meios que facilitem o cumprimento de medidas de proteção o individual, como higienização das mãos e etiqueta respiratória.







13h28 – British Airways anula todos os voos de hoje para Itália



A companhia aérea British Airways anunciou que anulou todos os voos de hoje para Itália depois de todo o país ter sido confinado devido à epidemia do novo coronavírus.



"Todos os clientes que deviam viajar hoje [terça-feira] foram contactados", precisou a porta-voz da companhia, sem dar pormenores sobre eventuais anulações nos próximos dias.



A British Airways informa mesmo assim os seus clientes que reservaram voos para Itália entre terça-feira e 4 de abril que têm a possibilidade de adiar as viagens até ao final de maio, de preferir voar para Genebra e Zurique ou serem reembolsados.







13h24 – Presidente chinês Xi Jinping diz que vírus está "praticamente contido"



O Presidente da China, Xi Jinping, deu hoje o surto do Covid-19 no país como "praticamente contido", durante uma visita surpresa a Wuhan, cidade chinesa de onde a doença é originária e sob quarentena desde janeiro passado.



"Os primeiros resultados apontam para uma estabilização da situação e a reversão da tendência em Wuhan e Hubei [província chinesa da qual Wuhan é capital]", disse hoje Xi, citado pela imprensa oficial.



O Presidente chinês também visitou os pacientes que estão a ser tratados no Hospital Huoshenshan e enviou saudações aos trabalhadores médicos, incentivando-os a "reafirmar a confiança" na derrota do surto.







13h19 – Cabo Verde alarga interdição de voos para Itália até 30 de abril



O primeiro-ministro cabo-verdiano anunciou o alargamento da interdição dos voos de Itália para Cabo Verde até 30 de abril e "vigilância apertada" nas viagens provenientes de França, Portugal e Espanha, devido ao Covid-19.



"A interdição de voos para Itália, tendo em conta a prevalência de casos. Tomámos a decisão em tempo útil e oportuno e vai ser prorrogada até 30 de abril, porque tínhamos definido um período de três semanas e continuaremos a fazer avaliação da situação da epidemia em Itália", disse o chefe do Governo cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva.



Relativamente a outros países com casos da doença e onde há também um fluxo grande e permanente de transporte e diretos para Cabo Verde, nomeadamente Espanha, França e Portugal, o primeiro-ministro afirmou que será mantida a "triagem e vigilância apertadas" nos aeroportos.







13h16 – Festival Regards Croisés Portugal adiado



O Festival transfronteiriço Regards Croisés Portugal, cuja estreia em Vila Nova de Gaia estava prevista para os próximos dias 13, 14 e 15 de março no Auditório Municipal de Gaia e no Armazém 22, foi adiado para datas a anunciar em breve.



“Por recomendação das autoridades de saúde locais, e tendo em conta a situação epidémica atual, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia determinou, com efeito imediato, que sejam cancelados/suspensos todos os eventos municipais agendados para os próximos tempos, até nova comunicação”, informa a organização do festival.







13h14 – Câmara do Porto encerra teatros e museus



A Câmara do Porto decidiu encerrar todos os teatros e museus da cidade, assim como cancelar todos os eventos públicos até dia 3 de abril.



Vão também ser encerradas bibliotecas e canceladas atividades complementares à ação educativa, como visitas de estudo e passeios.

13h10 – A Conferência de Líderes vai passar a avaliar a realização de visitas de estudo ao Parlamento tendo em conta a proveniência das escolas.







13h07 - Liceu Francês Charles Lepierre suspende aulas



“Após uma decisão da Embaixada francesa em Portugal, somos forçados, como precaução, a suspender as aulas até terça-feira, 24 de março”, anunciou a direção do colégio em comunicado.



Uma aluna do liceu testou positivo para o novo coronavírus durante o período de férias, e não chegou a regressar às aulas.







13h05 - Trabalhadores da sede da Parfois em Rio Tinto em quarentena



A Parfois anunciou hoje ter colocado em quarentena os trabalhadores da sede da empresa em Rio Tinto, no Porto, após um colaborador que exerce funções naquelas instalações ter testado positivo para o novo coronavírus.



"Como medida preventiva, todas as pessoas que estiveram em contacto direto com este colaborador permaneceram em quarentena durante o dia de hoje e não estiveram presentes nos escritórios", refere a empresa em comunicado, acrescentando que "procedeu à aplicação da quarentena para os restantes colaboradores da sua sede em Rio Tinto".



Segundo refere, "por este motivo gerou-se uma situação excecional de homeworking [teletrabalho] para algumas das equipas da empresa".



De acordo com a marca especializada em acessórios de moda, como lenços, chapéus, bijutaria, malas e carteiras, o caso positivo de Covid-19 foi "detetado no dia 8 de março", estando o colaborador "a ser tratado" e com "um quadro de evolução favorável".







12h50 - Dez mil máscaras distribuídas pela PSP



O diretor nacional da PSP, Manuel Magina da Silva, anunciou hoje a compra de 10 mil máscaras para distribuir pelos vários comandos da Polícia, para evitar a proliferação do novo coronavírus.



"É verdade que o mercado dos equipamentos individuais de proteção está um bocado saturado, mas estamos com processos aquisitivos e hoje mesmo estou em condições de dizer que teremos 10 mil máscaras para iniciar a distribuição", disse o diretor nacional da PSP.



O responsável esclareceu que as máscaras serão distribuídas pelas viaturas e pelos comandos e haverá instruções muito concretas sobre os casos em que devem ser usadas.







12h40 - Diretores querem antecipar férias da Páscoa para conter vírus



Os diretores escolares defendem a antecipação das férias da Páscoa para tentar conter a disseminação do novo coronavírus e garantem que os pais estão recetivos à mudança em nome do bem-estar dos alunos.



O aumento de infetados com o novo coronavírus em Portugal e a contenção de novos casos transformou-se numa das preocupações dos diretores escolares que já começaram a pensar em soluções.



Para Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), uma das medidas poderia ser "antecipar em duas semanas as férias da Páscoa e antecipar também o início do terceiro período".



Ou seja, os alunos deixariam de ir às aulas já na próxima semana, uma vez que as férias da Páscoa estão previstas para começar a 30 de março e terminar a 13 de abril.







12h30 – Adriano Maranhão já regressou a Portugal



O primeiro português infetado pelo novo coronavírus, Adriano Maranhão, que trabalhava a bordo do navio Diamond Princess, que esteve ancorado no Japão, em quarentena, já está em Portugal.





À chegada ao aeroporto de Lisboa, Eduardo Maranhão explicou que dentro do barco só entraram “médicos e enfermeiros” que “decidiram que os passageiros deviam ficar de quarentena”.





O português considera que o facto de a tripulação não ter ficado também de quarentena foi uma “das primeiras falhas das autoridades japonesas”.



Adriano Maranhão revela que o único medicamento que recebeu foi “paracetamol” e que apenas “ficou em observação” no hospital para onde foi transportado.



O primeiro teste a que foi sujeito foi ainda a bordo do navio que seu resultado positivo e recebeu ordem de isolamento. Já no hospital foi submetido a mais dois testes que deram negativo.

12h10 - Jogos da I e II Liga à porta fechada



A Federação Portuguesa de Futebol informa em comunicado que este fim de semana todos os jogos da I e II Liga vão ser realizados à porta fechada. Para já a medida abrange apenas a próxima jornada.















Os clubes foram já informados sobre a decisão. Uma medida que estava também dependente do que a Direção Geral de Saúde decidisse sobre eventos desportivos.







12h00 - Subiu para 41 o número de casos confirmados em Portugal











Dos 41 casos confirmados, 27 estão na região norte, dois na região centro, dez na zona de Lisboa e Vale do Tejo e dois no Algarve.



Os casos mais recentes são uma aluna do primeiro ano do Liceu Francês Charles Lepierre em Lisboa e a mãe. Estiveram em isolamento desde 29 de fevereiro e a jovem não regressou às aulas após a interrupção letiva do Carnaval. Ambas estão internadas. Há neste momento 41 casos confirmados do novo coronavírus em Portugal. Aguardam-se os resultados laboratoriais de 83 e há ainda o registo de 375 casos suspeitos.Dos 41 casos confirmados, 27 estão na região norte, dois na região centro, dez na zona de Lisboa e Vale do Tejo e dois no Algarve.Os casos mais recentes são uma aluna do primeiro ano do Liceu Francês Charles Lepierre em Lisboa e a mãe. Estiveram em isolamento desde 29 de fevereiro e a jovem não regressou às aulas após a interrupção letiva do Carnaval. Ambas estão internadas.





Em comunicado enviado às redações, o Liceu que para já “nada muda no funcionamento” e que “o mais importante é respeitar as regras de higiene”.







11h45 - António Costa afirma que ainda estamos na fase inicial do processo



O primeiro-ministro, que esteve esta manhã reunido com sete ministros no Palácio de São Bento, afirmou que ainda “estamos numa fase inicial do processo” e que “devemos prever um aumento do número de caos de infeções”.







O primeiro-ministro afirmou que “o país tem de estar preparado” para prevenir o surto do novo coronavírus e recordou que o “número de casos em Portugal é ainda muito inferior, se comparado com outros países europeus”.

O primeiro-ministro afirmou que “o país tem de estar preparado” para prevenir o surto do novo coronavírus.



António Costa recordou as normas da Direção-Geral da Saúde, e apela à população para “lavar as mãos com frequência” e "evitar locais com grande concentração de pessoas".



Para amanhã está marcada uma reunião Conselho Nacional de Saúde Pública que irá decidir esta quarta-feira se é necessário adotar mais medidas para a contenção do novo coronavírus, como o adiantamento das férias da Páscoa e fecho das escolas públicas.





O chefe do Governo recordou que a decisão de encerrar as escolas acontceu “onde houve focos de conhecidos de infeção e onde havia maior contaminação”







A reunião serviu para preparar uma videoconferência que vai decorrer esta tarde com os 27 Estados membros da União Europeia onde vai ser feito o ponto da situação da epidemia.







11h30 - Líbano regista a primeira morte



O Líbano registou hoje a primeira morte pelo novo coronavírus (Covid-19) entre os 41 casos de contaminação identificados, confirmou à agência de notícias AFP um responsável do Ministério da Saúde libanês.



Segundo a fonte, trata-se de um libanês de 56 anos que voltou do Egito e encontrava-se em estado "muito crítico" num hospital público em Beirute.



O homem, que morreu hoje pela manhã, era um dos quatro casos críticos colocados em quarentena no hospital Rafic Hariri.



Para impedir a propagação do vírus, as autoridades libanesas ordenaram o encerramento de creches, escolas, universidades e centros desportivos do país até 15 de março.



Também proibiram a entrada no país de viajantes que venham China, Itália, Irão e Coreia do Sul. Esta medida, no entanto, exclui cidadãos libaneses e estrangeiros residentes no Líbano.







11h20 - Instituto Superior Técnico suspende aulas



O Instituto Superior Técnico suspendeu hoje todas as aulas e outras concentrações com mais de 50 pessoas num esforço de contenção da epidemia de Covid-19 em Portugal.



Numa mensagem divulgada na página na Internet, refere-se que "todos os eventos com mais de 50 participantes a realizar em qualquer dos três `campi` [Lisboa, Taguspark e Tecnológico Nuclear] se encontram provisoriamentes suspensos.













Trata-se de "novas medidas e recomendações" acrescentadas ao plano de contingência para enfrentar o novo coronavírus.







11h15 - Vírus pode sobreviver no ar até 30 minutos



O novo coronavírus pode sobreviver no ar por pelo menos 30 minutos e contagiar alguém a 4,5 metros, ou seja, mais do que a "distância segura" recomendada pelas autoridades de saúde de todo o mundo, segundo um estudo publicado por cientistas chineses.



O estudo, realizado por epidemiologistas do Governo chinês e divulgado pela imprensa local, garante que o vírus pode "durar dias" em superfícies onde tenham caído gotas respiratórias infetadas, o que aumenta o risco de infeção caso se toque na superfície e se esfregue a mão no rosto.



O tempo que o vírus dura depende de fatores como a temperatura: por exemplo, a cerca de 37 graus Celsius, o vírus pode sobreviver entre dois e três dias em materiais como vidro, tecido, metal, plástico ou papel.



As descobertas desafiam o conselho das autoridades de saúde de todo o mundo de que as pessoas devem permanecer separadas por uma "distância segura" de entre um e dois metros.







11h10 - Agência Europeia admite risco de escassez de medicamentos



A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) admitiu hoje que "não podem ser excluídos" problemas de escassez de medicamentos no quadro da propagação do novo coronavírus, mas disse que esse ainda não é o caso.



Em comunicado, a EMA indica que, em conjunto com os seus parceiros da rede europeia de autoridades responsáveis pelos medicamentos, está a monitorizar de perto "o potencial impacto do surto de Covid-19 nas cadeias de fornecimento farmacêutico na UE".



A agência diz que até ao momento não foram reportados problemas, mas sustenta que, "à medida que a emergência de saúde pública progride, escassez ou perturbações [no fornecimento] não podem ser excluídas".







11h05 - Patriarcado adia Jornada Diocesana da Juventude



O Patriarcado de Lisboa anunciou hoje o adiamento da Jornada Diocesana da Juventude, prevista para o final do mês, em Queluz.



"Devido ao aconselhamento das entidades e organismos públicos, o Serviço da Juventude do Patriarcado de Lisboa decidiu adiar a Jornada Diocesana da Juventude que estava marcada para os dias 28 e 29 de março, em Queluz", revela uma nota do comunicado do Patriarcado.



Não foi divulgada nova data para este encontro anual, que tem como tema "Com Cristo ao Encontro de Todos" e se insere no percurso de preparação da Jornada Mundial da Juventude que decorrerá em Lisboa no verão de 2022, com a presença do Papa.







11h10 - Papa pede aos padres que saiam e vejam os doentes com o coronavírus



O Papa Francisco pediu hoje aos padres "que tenham coragem de sair e ver" os doentes que sofrem com o novo coronavírus (Covid-19), durante a missa matinal realizada na residência de Santa Marta.



"Oremos também ao Senhor por nossos sacerdotes, para que tenham coragem de sair e visitar os doentes, carregando a força da palavra de Deus e da eucaristia, e de acompanhar o pessoal médico e os voluntários no trabalho que fazem com os doentes", disse Francisco.







11h00 - Meia Maratona de Lisboa adiada para setembro



A organização da 30.ª edição da Meia Maratona de Lisboa, agendada para dia 22 de março, mandou adiar a prova por motivos de segurança sanitária devido ao coronavírus.









A prova foi reagendada para 6 de setembro.

10h56 - PS suspende atos eleitorais em Porto e Braga



O Partido Socialista adiou as eleições para os órgãos federativos no Porto e Braga previstos para o próximo fim de semana.



Em nota enviada às redações, o secretário-geral adjunto do PS acrescenta que também os congressos federativos e a iniciativa “Diálogos Olhos nos Olhos”, prevista para sexta-feira em Torres Vedras foram adiados.







10h45 - Suspensas todas as atividades culturais em Ílhavo



Um dos infetados com o coronavírus em Portugal assistiu a espetáculos do Teatro de Marionetas, em Ílhavo. A Câmara Municipal já foi informada pela Administração Regional de Saúde do Centro.



Assim, quem assistiu aos espetáculos dos dias 6 e 7 devem contactar a Autoridade de Saúde para ser informado dos procedimentos a adotar perante a eventualidade de infeção pelo novo coronavírus.



A câmara de Ílhavo suspendeu, até 22 de março, o evento cultural do projeto “23 Milhas” e todas as atividades direcionadas às crianças e jovens, escolas e idosos.



Entretanto, a Administração Regional de Saúde do centro apelou aos participantes de quatro espetáculos nos concelhos de Albergaria-a-Velha e Ílhavo, onde esteve uma pessoa infetada com Covid-19, para contactar delegados de saúde pública, através de linha dedicada temporariamente para os frequentadores daqueles eventos, 910 700 762.

10h40 - Itália estende quarentena a todo o país



Itália é o primeiro país a alargar as medidas de contenção do novo coronavírus a todo o país. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, anunciou na segunda-feira que as medidas de quarentena, já impostas no norte, vão ser estendidas a todas as regiões até dia 3 de abril.





"Não há mais área vermelha, verde ou amarela. Haverá Itália. Todos os movimentos são proibidos, exceto por necessidades comprovadas, em toda a Itália", declarou o primeiro-ministro italiano na conferência de imprensa de segunda-feira, no Palazzo Chigi.







10h30 - Epidemia já matou 4.012 pessoas e infetou mais de 114 mil



O número de pessoas infetadas desde dezembro pelo novo coronavírus em todo o mundo aumentou para 114.151, das quais morreram 4.012, segundo um balanço feito pela agência noticiosa France-Presse (AFP), com dados atualizados às 9h00 de hoje.



Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas em 105 países e territórios 898 contaminações e 48 novas mortes desde o último balanço, às 17h00 de domingo.



A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, teve 80.754 casos, incluindo 3.136 mortes. Entre as 17:00 de domingo e as 9h00 de hoje foram anunciadas 19 novas infeções e 17 novas mortes no país.



Em outras partes do mundo, foram registados 33.397 casos (877 novos) até às 9h00 de hoje, incluindo 876 mortes (31 novas).



Os países mais afetados depois da China são Itália (9.172 casos, 463 mortes), Coreia do Sul (7.513 casos, incluindo 131 novos casos, 54 mortes), Irão (7.161 casos, 237 mortes) e França (1.412 incluindo 221 novos, 25 óbitos).



Desde segunda-feira, a China, a Coreia do Sul, França, Estados Unidos, Espanha, Reino Unido e Canadá registaram novas mortes.



O Panamá, a Mongólia, o Burkina Faso e o Chipre do Norte - uma república turca auto-proclamada e não reconhecida pela comunidade internacional - anunciaram o diagnóstico dos primeiros casos.



A Ásia registou até às 9h00 de hoje 90.117 casos (3.208 mortes), Europa 15.424 casos (528 mortes), no Médio Oriente 7.623 casos (244 mortes), Estados Unidos e Canadá 679 casos (27 mortes), Oceânia 112 casos (três mortes), África 99 casos (uma morte), América Latina e Caraíbas 97 casos (uma morte).



Este balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).





10h15 - Liga dos Campeões. Barcelona – Nápoles à porta fechada



O jogo dos oitavos de final da Liga dos Campeões, marcado para 18 de março, vai decorrer sem espetadores nas bancadas.







10h10 - Presidente do Parlamento Europeu realiza teletrabalho



O presidente do Parlamento Europeu, o italiano David Sassoli, está a trabalhar a partir de casa em Bruxelas “como precaução depois de visitar Itália no passado fim-de-semana”.



Em comunicado, Sassoli afirma que esteve em Roma até domingo mas que não visitou as áreas mais afetadas do norte do país.



O presidente do Parlamento Europeu acrescenta que não tem sintomas.



“O Covid-19 obriga todos a sermos responsáveis”, frisou.



O Parlamento Europeu não está fechado, mas reduziu a sua atividade ao mínimo.





9h50 - Universidade do Minho suspende atividades letivas



A Universidade do Minho, que conta com dois polos, anunciou o encerramento do segundo polo de Azurem, em Guimarães. O de Braga já estava encerrado.











O estabelecimento de ensino superior justifica a decisão com o “agravamento da situação sanitária na região norte do país” e com a “necessidade de a Universidade assumir uma posição que contribua ativamente para a prevenção e controlo da COVID-19”.







9h46 - Ministro francês da Cultura infetado com o novo coronavírus



O ministro da Cultura de França está infetado como o novo coronavírus. Franck Riester foi diagnosticado no passado domingo e está isolado em casa.







É o primeiro dirigente político a ser contagiado, ainda que cinco deputados e outros dois funcionários parlamentares já tenham contraído a doença.







A França anunciou na segunda-feira, 286 novos casos do novo coronavírus, o que elevou para 1412 o número de infetados no país. Trinta pessoas morreram.







9h45 - Donald Trump anuncia medidas de apoio



Donald Trump quer reduzir os impostos sobre os rendimentos para ajudar a combater os efeitos do novo coronavírus na economia norte-americana.



O Presidente dos Estados Unidos diz que o novo coronavírus surpreendeu o mundo, mas que o país fez um ótimo trabalho.

9h40 - Presidente chinês realiza “visita de inspeção” ao epicentro do surto



O Presidente chinês, Xi Jinping, chegou hoje à cidade de Wuhan para uma "visita de inspeção", na sua primeira deslocação ao epicentro do surto do Covid-19.



O líder chinês vai reunir com moradores, médicos, doentes e políticos locais, segundo a agência de notícias oficial Xinhua.







9h35 - Senador Ted Cruz em quarentena



O senador Ted Cruz, juntamente com outros quatro senadores republicanos, estão em quarentena depois de terem estado em contacto com uma pessoa que deu resultado positivo para o novo coronavírus.



Os membros do congresso apertaram a mão a um individuo durante uma conferência no final de fevereiro.



O Presidente Donald Trump, que também esteve no evento, garante que está bem de saúde e não fez o teste.





9h30 - Preço dos alimentos na China sobe mais de 21% em fevereiro



O preço dos alimentos na China subiu em fevereiro 21,4%, em termos homólogos, à medida que as medidas para conter a propagação do Covid-19 paralisaram o país asiático, com o bloqueio de cidades e transporte de mercadorias.



No conjunto, a inflação aumentou 5,2%, duas décimas abaixo de janeiro, quando atingiu o máximo em oito anos, mas muito acima da meta oficial de 3%, segundo os dados do Gabinete Nacional de Estatísticas chinês.



O preço da carne de porco, que no ano passado mais do que duplicou devido a um surto de peste suína, que interrompeu o fornecimento doméstico, aumentou 9,3%, em relação a janeiro.



O Governo não fez uma comparação homóloga com fevereiro de 2019.



O preço dos legumes frescos subiu 9,5%, em relação ao mesmo mês do ano anterior.







9h15 - Coreia do Sul com 131 novos casos e mais três mortos



A Coreia do Sul anunciou 131 novos casos e mais três mortes causadas pelo Covid-19 nas últimas 24 horas, registando o menor número de infeções em duas semanas, o que parece indicar uma desaceleração do surto.



No total, aquele país asiático contabiliza 7.513 infetados e 54 vítimas fatais, com a taxa de mortalidade do vírus a permanecer baixa, em 0,7 por cento, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia do Sul.



Na segunda-feira, 81 pessoas receberam alta, elevando o total para 247.



Mais uma vez, a maior parte das infeções detetadas nas últimas 24 horas ocorreu no foco principal do país, na cidade de Daegu (130 quilómetros a sudeste de Seul) e na província circunvizinha de Gyeongsang do Norte, onde se registaram 102 dos 131 novos casos.





9h00 - Governo reunido em São Bento



O primeiro-ministro está reunido com sete ministros por causa do novo coronavírus.



Para além do chefe de Governo, estão presentes os ministros das Finanças, da Economia, Administração Interna, Saúde, Infraestruturas e Planeamento.



O ministro dos Negócios Estrangeiros e a secretária de Estado dos Assuntos Europeus também participam na reunião, mas através de videochamada.



Durante a tarde, António Costa vai falar também por videochamada, com todos os membros do Conselho Europeu para acompanhamento da situação a nível europeu.





8h50 - DGS ouvida hoje no parlamento sobre medidas contra a epidemia



A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, é ouvida hoje no parlamento sobre as medidas de prevenção e de combate ao novo coronavírus.



A audição de Graça Freitas na Comissão Parlamentar de Saúde foi pedida pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD, que quer “obter esclarecimentos sobre as medidas que estão a ser tomadas com vista a defender a saúde pública e a proteger a saúde dos cidadãos e da comunidade face à probabilidade de propagação do novo coronavírus”.



Outro assunto a abordar na audição da diretora-geral da Saúde, por requerimento do PSD e do BE, é “o aumento da taxa de mortalidade materna” e sobre “o agravamento das taxas de mortalidade materna e infantil”.



O PSD quer ainda “obter informação detalhada, rigorosa e atualizada sobre as reais condições de segurança dos profissionais de saúde”.







8h43 - Um dos dois casos 'importados' detetados hoje na China é oriundo de Espanha



Um dos dois casos 'importados' de infeção pelo Covid-19, detetados hoje na China, é oriundo de Espanha, informou a televisão estatal, numa altura em que o país asiático tenta travar casos oriundos do exterior.



Trata-se de um dos dois únicos casos detetados hoje no país, fora da cidade de Wuhan, de onde o vírus é originário, e que está desde janeiro sob quarentena, com entradas e saídas bloqueadas, segundo a televisão estatal CCTV.



O caso foi registado na província de Guangdong, adjacente a Macau, e trata-se de um estudante chinês que regressou de Espanha num voo que parou em Hong Kong.







8h36 - Itália alarga período de quarentena a todo o país



Numa medida inédita, Itália vai colocar 60 milhões de pessoas em quarentena. As medidas de contingência para travar a progressão do novo coronavírus passam agora a abranger todo o país.







As pessoas só podem sair de casa por “motivos comprovados de saúde ou trabalho”.





O primeiro-ministro italiano anunciou que a quarentena se mantém até 3 de abril.

Itália enfrenta a situação mais crítica na Europa com mais de nove mil pessoas infetadas e 463 mortos.



É o segundo país com mais casos a seguir à China.



8h30 - Timor sem casos



As análises realizadas a um cidadão italiano que era suspeito de ter contraído o Covid-19 deram negativas nos testes realizados no Royal Darwin Hospital, no Norte da Austrália, disse à Lusa fonte diplomática.



Timor-Leste é, atualmente, o único país do sudeste asiático sem qualquer caso confirmado do novo coronavírus, um vírus que já infetou, em todo o mundo, cerca de 110 mil pessoas e matou cerca de quatro mil.



No entanto, o Papa Francisco adiou para 2021 uma visita oficial prevista para este ano a Timor-Leste devido à propagação do Covid-19, informou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense.









8h20 - Ponto da situação

O Governo avançou com a suspensão das ligações aéreas para as zonas de risco em Itália.



Qualquer evento com mais de cinco mil pessoas em espaço aberto deve ser adiado ou suspenso. O mesmo acontece com eventos à porta fechada com mais de mil participantes.







Várias universidades estão a estudar alternativas para as aulas presenciais com mais de 50 alunos.







A diretora-geral da Saúde afirmou que as medidas de contenção da propagação do novo coronavírus em Portugal estão a funcionar, mas ressalvou que o país tem de estar preparado para "todos os cenários".



