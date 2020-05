Covid-19. A situqação ao minuto do novo coronavírus no país e no mundo

Mais atualizações

Na terceira fase de desconfinamento, devem também reabrir as lojas do Cidadão.



O Governo decide esta sexta-feira as medidas para a terceira fase de desconfinamento. Há reunião do Conselho de Ministros e o primeiro-ministro deverá falar ao país.A terceira fase de desconfinamento prevê a reabertura do pré-escolar, dos cinemas, teatros e salas de espetáculo.A partir de segunda-feira, as empresas poderão também recorrer ao teletrabalho parcial, desde que os trabalhadores tenham "horários desfasados ou equipas em espelho".Para esta fase está prevista também a reabertura ao público de lojas com área superior a 400 metros quadrados, ou inseridas em centros comerciais.A situação na região de Lisboa e Vale do Tejo poderá levar o Governo a tomar medidas mais restritivas para a região.Os partidos mostram-se preocupados com a situação na região de Lisbpa e Vale do Tejo. O PSD revela que o Governo pondera uma resposta diferenciada para este surto.O maior foco de contaminação na região continua a ser o entreposto comercial da Sonae, na Azambuja - estão infetados 175 trabalhadores. Mas em Loures também há motivos de preocupação.