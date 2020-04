Covid-19. Abrandar medidas pode gerar segunda vaga da pandemia

O trabalho, conduzido por investigadores da Universidade de Hong Kong, na China, e publicado na revista, revela queimpostas pela China no combate à disseminação da covid-19 provavelmenteDepois de revelar que a mortalidade na província de Hubei foi substancialmente mais alta do que no resto da China durante a primeira onda da epidemia de covid-19, os investigadores avisam que, dado o risco substancial de o vírus ser reintroduzido no exterior com o aumento da atividade económica,

Cautelas na retoma da atividade

Os especialistas chineses consideram que esta descoberta pode ser crucial para países de todo o mundo que estão ainda numa fase inicial de restrição das medidas de circulação, pois reforçam ana sua aplicação.", diz o estudo.Por este motivo", explica Joseph Wu.

Razões encontradas no que foi vivido



Este estudo chinês revela ainda que na província de Hubei, onde o surto teve o seu início, a taxa de letalidade foi quase seis vezes maior do que em regiões fora desta província, e que essa variação teve por base o desenvolvimento económico e disponibilidade de recursos das respetivas regiões, nomeadamente o acesso a recursos de assistência médica.Ainda assim, um dos autores desta investigação sublinha que mesmo as regiões mais ricas têm limites na capacidade de assistência.