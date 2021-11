Covid-19. África Austral cada vez mais isolada devido à variante Omicron

África-do-Sul, Namíbia, Botswana, Moçambique, Lesoto, Eswatini, Zâmbia e Malawi são os países mais afetados pelas restrições às viagens. Israel decretou mesmo no final do dia de sábado a interdição de entrada no país a todos os estrangeiros e reintroduziu a vigilância contra-terrorista de chamadas móveis, para controlar a Omicron. O Centro para o Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos e o Departamento de Estado recomendaram aos cidadãos norte-americanos que não viagem para estes destinos, depois da Casa Branca ter anunciado novas restrições de viagem em resposta à ameaça da Omicron.







O Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) alertou na quinta-feira que a nova variante do vírus SARS-CoV-2 suscita "sérias preocupações de que possa reduzir significativamente a eficácia das vacinas e aumentar o risco de reinfeções".





Num comunicado sobre a avaliação da ameaça da nova variante, e com base na informação genética atualmente disponível, o ECDC disse que









Os 260 passageiros de um voo proveniente de Moçambique que aterrou em Lisboa foram submetidos massivamente a testes numa operação coordenada pelo gabinete de crise do INEM, como confirmou aos jornalistas o coordenador Bruno Borges.

Na Austrália a tensão aumentou, depois de dois passageiros oriundos da África do Sul terem desembarcado sendo depois revelado que estavam infetados com o SARS-CoV-2. A hipótese de que se trate da Omicron assusta as autoridades.



A Alemanha e o Reino Unido confirmaram este sábado dois casos cada uma e a Itália um caso, depois da Bélgica ter identificado uma ocorrência sexta-feira. Vários países europeus identificaram já nos seus territórios casos de infeção com a Omicro e Portugal tem algumas pessoas “sob vigilância” devido a esta nova variante, referiu este sábado a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas.





"Dois casos suspeitos da nova variante do coronavírus Ómicron, classificado como variante preocupante pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foram confirmados na Baviera", anunciou num comunicado o ministro da Saúde deste estado regional do sul da Alemanha.







Quanto à Itália, o primeiro caso da variante Ómicron foi detetado num doente proveniente de Moçambique, anunciou ao início da noite o Instituto Superior de Saúde (ISS), tutelado pelo executivo italiano.







Nos Países Baixos, foram confirmados 61 casos positivos de Covid-19 entre passageiros que chegaram da África do Sul e que aguardam confirmação da estirpe com que estão infectados.







Também hoje o Reino Unido após a confirmação dos primeiros dois casos da variante Ómicron, o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou em conferência de imprensa a reintrodução de restrições para tentar travar os contágios.