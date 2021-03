Covid-19. África com segunda vaga mais severa e subida de 30% nos casos diários - estudo

O estudo da revista científica The Lancet dá conta de quase 3 milhões de casos de covid-19 e mais de 65 mil mortes que foram relatados em África, entre 14 de fevereiro e 31 de dezembro de 2020.Embora os números de casos e mortes por covid-19, em África, tenham sido mais baixos em comparação com outras partes do mundo, a análise a nível de país revela taxas de incidência particularmente altas em alguns países, sendo semelhantes a outras nações, em outros continentes.Cabo Verde é um dos países de África onde foram registadas as maiores incidências de casos, por 100.000 habitantes.

A jornalista Margarida Vaz apresenta as principais conclusões do estudo da The Lancet sobre a covid-19 feito no continente africano.(Foto: Reuters)