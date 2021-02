Covid-19. África do Sul suspende administração da vacina da Astrazeneca

As autoridades de saúde tomaram esta decisão com base num estudo que revela a pouca eficácia desta vacina em relação à variante sul-africana do vírus. O Ministro da Saúde sul-africano explicou que a suspensão poderá ser temporária até que as dúvidas fiquem esclarecidas.