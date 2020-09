Covid-19. África sofre "impactos secundários impressionantes" da pandemia

estudo da iniciativa Partnership for Evidence-Based Covid-19 Response (PERC). Dos inquiridos que disseram estar a necessitar de cuidados de saúde, quase metade revelou ter perdido ou adiado consultas ou cirurgias. Uma percentagem semelhante disse ter dificuldades no acesso à medicação.Quasena deslocação até às instalações de saúde ou nas próprias instalações.Tratamentos da malária (15 por cento), doenças cardiovasculares (oito por cento), diabetes (cinco por cento), cuidados pré-natais (cinco por cento), cuidados pediátricos a menores de 5 anos (cinco por cento) e vacinação (quatro por cento) foram os programas de saúde mais afetados nos seis meses que decorreram entre o início da pandemia em África e a data da realização dos inquéritos.Para além da saúde, outro “impacto secundário” da pandemia em África diz respeito aos rendimentos.Também sete em cada dez disseram ter tidona semana anterior. Destes, apenas 14 por cento receberam ajuda dos governos.Na apresentação pública deste estudo, o médico de saúde pública Tom Frieden ressalvou que,"Nove meses após o surgimento da pandemia, é claro que os efeitos da resposta serão de longo prazo para os sistemas de saúde e para a economia, mas também para as comunidades", alertou, sublinhando a importância de os governos tomarem decisões baseadas em dados credíveis e transparentes.

África com menos casos do que o esperado

Apesar destas consequências, o continente africano tem sido elogiado globalmente pelo modo como controlou a evolução da pandemia. No geral,, destaca o estudo da PERC.“Muitos dos participantes disseram ter aderido ao uso de máscara, à lavagem das mãos e ao distanciamento social, assim como outras medidas que limitam a atividade económica e os encontros públicos”, apesar de “desejarem reabrir a economia”, lê-se no documento.Ainda esta semana, o diretor do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (CDC África) reconheceu os esforços destes países. Especialistas apontam também para o facto de a população ser mais jovem e com menos comorbidades para explicar a menor propagação da Covid-19.“O número de casos confirmados [em África] atingiu o seu pico no fim de julho e início de agosto – motivado pela epidemia na África do Sul – e, desde então, tem vindo a diminuir., alerta, porém, a entidade.“Alguns países podem estar a experienciar surtos mais vastos do que os que são reportados. Os governos que reportam os dados sobre a Covid-19 de forma inconsistente ou que têm falta de equipamentos (comode testagem) e de profissionais que realizem testes suficientes,” de SARS-CoV-2, explica o estudo.Desde o início da pandemia, em dezembro do ano passado, foram registados em África 1,4 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, dos quais 34 mil são vítimas mortais. O continente regista ainda mais de um milhão de casos de pessoas recuperadas.

c/ agências