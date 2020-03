Covid-19. Alarme de passageira para comboio no Entroncamento

Tratava-se de uma passageira, que segundo as autoridades, era proveniente da China e se terá dirigido ao revisor com suspeita de estar infetada.



A passageira foi retirada do comboio.



As autoridades revelaram não saberem se a passageira entrou na estação de Santa Apolónia ou na estação da Gare do Oriente.



Este Sud Express, que saiu de Lisboa com destino a Paris voltou a seguir viagem algums horas depois.



Portugal ainda fora do mapa



Não há casos confirmados em Portugal. A Direcção-Geral da Saúde avançou, no mais recente boletim informativo das 19h00 de domingo, que Portugal não registava nenhum caso confirmado de infeção.



Os Açores registaram no domingo o segundo caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus. Trata-se de um homem, de 24 anos, que esteve em Itália entre os dias 19 e 25 de fevereiro revelou o Governo Regional e que foi transportado para o Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.



Este é o segundo caso de suspeita de infeção pelo novo coronavírus nos Açores. O primeiro foi registado na quinta-feira e tratava-se de um homem de 31 anos que esteve na cidade italiana de Milão, acabando o resultado das análises por ser negativo.



Nova Iorque anunciou o primeiro caso



A cidade de Nova Iorque anunciou, na última madrugada, o primeiro caso de infeção. Trata-se de uma mulher de 30 anos de idade que regressou do Irão.



Os Estado Unidos declararam, também na última madrugada, a segunda morte motivada pelo Covid-19.



Números globais



No mundo 3048 mortos, número das 6h00 desta segunda-feira.



Os infetados são 88026.



Na Europa, Itália continua a ser o país mais afetado com 34 mortos confirmados.