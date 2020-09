Covid-19. América Latina e Caraíbas ultrapassam os 300 mil mortos

O Brasil continua a ser o segundo país do mundo com mais mortos, atrás dos Estados Unidos, com 127.464 óbitos.

Contudo, o destaque vai para o Peru, que superou os 30 mil óbitos no mesmo dia e regista a maior taxa de mortes do mundo em relação ao número de habitantes, com 93,28 mortes por 100 mil habitantes, segundo um `ranking` publicado pela universidade norte-americana Johns Hopkins.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 893.524 mortos e infetou mais de 27,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.