Covid-19. América Latina e Caraíbas ultrapassam os quatro milhões de casos

A região é uma das mais fortemente afetadas pelo novo coronavírus SARS-CoV2, com 4.040.925 contaminações e 172.886 mortes associadas à pandemia de covid-19.

O Brasil registou, sozinho, mais de 2,2 milhões de casos, sendo o segundo país mais afetado pela pandemia depois dos Estados Unidos.

As autoridades de Brasília registaram um número recorde de casos positivos nas últimas 24 horas, com 67.860 novas infeções, e os especialistas estimam que o número é subavaliado, dado o número de testes realizados ser falível.O Brasil já conta com 82.771 mortos, seguindo-se na região da América Latina e Caraíbas o México, que ultrapassou a barreira dos 40.000 mortos na terça-feira e o Peru, que passou os 17.000 mortos na quarta-feira.Seguem-se Brasil (82.771 mortos, mais de 2,2 milhões de casos), Reino Unido (45.501 mortos, mais de 296 mil casos), México (40.507 mortos, mais de 356 mil casos), Itália (35.082 mortos e mais de 245 mil casos), França (30.177 mortos, mais de 331 mil casos) e Espanha (28.426 mortos, mais de 267 mil casos).A Índia, que contabiliza 28.084 mortos, é o terceiro país do mundo em número de infetados, depois dos EUA e do Brasil, com mais de 1,1 milhões, seguindo-se a Rússia, com mais de 778 mil casos e 12.427 mortos