Covid-19. América supera Europa em infetados e é novo foco mundial da pandemia

O continente americano ultrapassou na terça-feira a Europa no número de infetados com a covid-19 ao registar cerca de 1,74 milhões de casos, tornando-se no novo foco mundial da pandemia. O continente americano ultrapassou na terça-feira a Europa no número de infetados com a covid-19 ao registar cerca de 1,74 milhões de casos, tornando-se no novo foco mundial da pandemia.