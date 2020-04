Covid-19. Americanos com receita médica com dificuldades para serem testados

Foto: Massimo Pinca - Reuters

Os norte-americanos vão poder começar a fazer em casa auto-testes para a Covid-19. Os kits, aprovados pela FDA - Autoridade do Medicamento, devem começar a ser vendidos esta semana a um preço de 119 dólares - 110 euros.