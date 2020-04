Covid-19. Ana Rita Barros dedica-se à farmácia e o voleibol espera

Natural de Braga, onde nasceu há 26 anos, a capitã do Sporting de Braga, único clube que representou até hoje, desde há quase 11 anos, teme que a paragem da competição por causa do novo coronavírus esteja "para durar", até porque, notou à agência Lusa, o voleibol pratica-se num espaço fechado.À semelhança de outros, o campeonato de voleibol feminino foi interrompido há cerca de um mês e, finda a fase regular, a equipa bracarense ia começar a luta pela manutenção.", vinca.Desde a paragem, "o treino é cada uma por si, tenta-se fazer alguma coisa em casa, mas isso não tem muito de voleibol, é a mais componente física do que outra coisa"."Tento arranjar sempre uma parte do dia para correr ou alguns exercícios em casa, tento ter esse cuidado de manter a forma para quando tudo isto passar conseguir estar ao melhor nível possível", conclui.Mais conhecida nos pavilhões por "Tweety", alcunha que ostenta mesmo na camisola com que joga, Ana Rita é também farmacêutica e lida todos os dias com muitas pessoas, "sobretudo idosas", que ainda não perceberam bem a dimensão da doença causada pelo novo coronavírus.





Trabalho de paciência e compreensão







", pensando que é uma estratégia para potenciar mais vendas, conta.A jogadora trabalha numa farmácia em Braga e faz um paralelismo com o espírito vivido no desporto.", diz.Ana Rita Barros lembra uma situação vivida por uma colega em que um utente, no final do atendimento, disse "para desinfetar tudo porque era um caso de covid-19 positivo"."Se era, não podia ir à farmácia", lamenta.A jovem minhota considera que as farmácias fazem atualmente, "muitas vezes”, o primeiro papel de triagem: “".Ana Rita lembra que, no início da pandemia, em meados de março, "houve uma afluência enorme" à farmácia.", avalia.GYS // AMGLusa/Fim