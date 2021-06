Covid-19. Angola com 280 novas infeções e duas mortes nas últimas 24 horas

Helga Freitas referiu que os novos casos foram registados nas províncias de Luanda (221), Huambo (18), Huíla (19), Bié (6), Namibe (5), Malanje (3), Benguela (3), Cunene (3), Cuanza Sul (1) e Cuando Cubango (1), sendo 106 do sexo feminino e 174 do sexo masculino, com idades entre 1 e 77 anos.

No período em referência, foram reportadas duas mortes, dois homens de 73 e 74 anos, nas províncias do Namibe e Cunene, todos com comorbidades, das quais a hipertensão arterial e diabetes, e recuperaram 265 pessoas.

O país conta com um total de 38.371 casos positivos, 883 mortos, 32.605 recuperados e 4.883 ativos, dos quais 14 se encontram em estado crítico, 29 grave, 45 moderado, 34 ligeiro e 4.761 assintomáticos, correspondendo a 97,5%.

Segundo a responsável, estão sob vigilância epidemiológica 2.404 contactos e 68 pessoas em quarentena institucional.

Nas últimas 24 horas, foram processadas 1.576 amostras nos laboratórios, pelo método RT-PCR, sendo o total de amostras processadas até hoje 636.971.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos 3.903.064 vítimas em todo o mundo, resultantes de mais de 179,9 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.