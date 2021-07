Covid-19. Angola com duas mortes, 83 novos casos e 143 recuperações em 24 horas

Dos novos casos, 40 foram registados na província de Luanda, 10 no Huambo, seis na Huíla, cinco em Benguela, três no Cunene, três no Zaire, dois no Cuanza Sul e um em Cabinda, com idades entre os 02 e 71 anos, sendo 46 do sexo feminino e 37 do sexo masculino, afirmou o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, numa declaração.

De acordo com as autoridades de saúde angolanas, foram registadas duas mortes, das quais uma no Moxico e uma na Huíla, tendo as vítimas idades entre 09 e 71 anos e sendo uma do sexo masculino e outra do sexo feminino.

Foram consideradas recuperadas da doença 143 pessoas, das quais 106 em Luanda, 23 no Cunene, 10 no Huambo, três na Lunda Sul e uma no Moxico, com idades entre 01 e 78 anos.

Angola passa agora a somar 40.138 casos desde o início da pandemia, incluindo 941 óbitos e 34.500 recuperados, estando ativos 4.697 casos.

Entre os casos ativos, 11 estão em estado crítico e sete em estado grave.

Os laboratórios processaram 2.114 amostras nas últimas 24 horas, elevando o total para 758.817 amostras, com uma taxa cumulativa de positividade de 5,3%.

A pandemia da covid-19 provocou pelo menos 4.044.816 mortos em todo o mundo, entre mais de 187,2 milhões de casos de infeção, segundo o balanço mais recente da AFP.

De acordo com os dados mais recentes do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, o continente ultrapassou totaliza hoje mais de 5.997.410 casos de covid-19 desde o início da pandemia, incluindo 152.577 mortes.

A doença é transmitida pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.