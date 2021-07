Covid-19. Angola com mais três mortos e 198 novos casos

A direção nacional de Saúde Pública angolana, no seu boletim epidemiológico diário, informa que os três óbitos foram reportados nas províncias da Lunda Norte, Namibe e Luanda.

Os novos casos foram registados nas províncias do Cunene (55), Lunda Norte (48), Luanda (29), Moxico (14), Huambo (13), Cuanza Sul (09), Namibe (09), Zaire (07), Lunda Sul (05), Benguela (04), Cabinda (03) e dois casos na província do Bié.

Segundo o boletim epidemiológico, neste período os laboratórios processaram 2.373 amostras por RT-PCR com o cumulativo a apontar para 807.529 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,3%.

Angola totaliza agora 42.486 casos positivos, 36.025 recuperados, 1.003 óbitos e 5.458 casos ativos, sendo dois em estado crítico, 14 em estado grave, 91 moderados, 36 ligeiros e os restantes assintomáticos.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.190.383 mortos em todo o mundo, entre mais de 195,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.