Covid-19. António Costa apresentou novas medidas de prevenção

António Costa explicou que a decisão do Governo se prendeu com um parecer emitido esta quinta-feira pelo Centro Europeu para a Prevenção e Combate de Doenças.



O primeiro-ministro revelou também que espaços noturnos vão ser fechados e vai ser reduzido em um terço o acesso a restaurantes para haver maior espaçamento entre clientes e será limitado o acesso a centros comerciais e espaços públicos.



Os navios de cruzeiro vão poder aportar em Portugal mas os passageiros não vão poder desembarcar, exceção feita a cidadãos portugueses que estejam de regresso ao território português.



Tal como já tinha sido decretado para a região norte, o Governo anunciou que serão limitadas as visitas a todos os lares de idosos em todo o país, para proteção do maior grupo de risco.



Garantindo que o Conselho de Ministros vai adoptar medidas para as empresas e famílias e que vai tentar ajudar as famílias e profissionais de saúde e segurança, António Costa afirmou que espera que os portugueses deixem a ansiedade de lado.



"Desejo a todos que vivam este momento com a menor ansiedade e a maior esperança pessoal".



As novas medidas vão entrar em vigor na próxima segunda-feira, dia 16 de março.