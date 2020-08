Covid-19. Aragão, a região da Europa com mais casos

Os hospitais da região começam a sentir pressão.O governo de Aragão pediu aos funcionários públicos para suspenderem as férias e pediu ajuda a médicos reformados.. Ontem foram confirmados mais 614. A grande maioria na capital, Saragoça.O diário espanhol El País afirma que já se pode falar de casos de transmissão comunitária, ou seja, infeções em que a origem ainda não foi descoberta.” é desta forma que Javier Lambán, presidente do Governo regional de Aragão classifica a situação na capital da região, com mais de 700 mil habitantes.Para Lambán, a animação noturna e juvenil em Saragoça conjugadas com o número de trabalhadores sazonais, que recolhem a fruta em áreas agrícolas, são os motivos para os elevados números de infeção por Covid-19. “Isso não acontece em outras cidades”, acrescenta.. E nem exames de diagnósticos massivos em bairros específicos, como a Catalunha vai realizar em Sabardell, Terrassa e Roplollet, conseguem travar o contágio.

A segunda região espanhola com mais casos é a Catalunha, com uma taxa de 153 por cada 100 mil habitantes.

Na capital aragonesa,, com o mais incidência no bairro Delicias, o mais povoado, com mais trabalhadores sazonais e com rendimentos mais baixos.A elevada densidade populacional, a mobilidade e as precárias condições de vida dos trabalhadores sazonais, são as características que mais preocupam os especialistas, por dificultarem o controlo das correntes de transmissão.Junta-se a isso surtos em lares de idosos, onde vive a população mais vulnerável. Odá o exemplo de um lar em Teruel onde, na passada semana, foram detetados 80 casos de infeção.A 23 de julho, o Governo espanhol colocou a região de Aragão na “fase dois rígida”. No entanto, passaram 13 dias e os casos continuam a aumentar.O epidemiologista Fernando Rodríguez Artalejo afirmou, ao, que é“Se a percentagem de casos positivos, de acordo com a data de aparecimento dos sintomas, continuar a aumentar teremos de pensar em ser mais rigorosos”, acrescentou o epidemiologista.Para Rodríguez Artalejo, oJá José María Abad,. Mas garante que a situação nos hospitais é controlável. Os 419 casos de Covid-19 que estão internados “ocupam apenas 12 por cento das camas disponíveis”.